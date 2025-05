Roland Garros, un grande Cobolli vince il derby: e ora lo aspetta una sfida da brividi

Roland Garros, c’era molta attesa per il derby che vedeva di fronte i nostri Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Entrambi reduci da un ottimo esordio, con la vittoria schiacciante del tennista toscano su Cilic e la splendida rimonta di Matteo contro Auger-Aliassime, i tennisti azzurri si sono affrontati per accedere al terzo turno dello Slam parigino.

Una sfida tutta azzurra. Dopo 4 set porta la firma di Flavio Cobolli. Oggi al secondo turno del Roland Garros si sono affrontati il tennista fiorentino e Matteo Arnaldi. pic.twitter.com/crTiMuefFd — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) May 29, 2025

Cobolli sta vivendo un periodo d’oro: ha vinto il suo primo ATP500 ad Amburgo ed è salito fino al n. 26 delle classifiche mondiali, mostrando progressi importanti nel suo tennis. Arnaldi invece non sta vivendo una stagione eccezionale ma sembra in ripresa, come testimoniato dalla maratona vincente del primo turno contro un giocatore discontinuo ma talentuoso.

Pronti via, dopo una palla break per Arnaldi sul 2-2 (annullata) Flavio prende il comando delle operazioni e nel fatidico settimo game ottiene il break e si porta sul 4-3. Da lì, il set scivola verso una rapida conclusione, con Matteo che cede nuovamente la battuta: Cobolli chiude sul 6-3 e si dimostra più efficace, e anche bravo ad annullare le tre palle break capitate all’avversario.

Il secondo set riparte con due break consecutivi, poi Cobolli prende di nuovo il largo e si porta sul 3-1. Da lì, però, inizia uno strano parziale in cui nessuno dei due giocatori riesce a tenere la battuta. Fino al 5-3 si procede un break dopo l’altro, un evento insolito per il tennis moderno. Segno che la tensione del derby si è fatta sentire. Molti gli errori di entrambi gli azzurri.

A quel punto, però, Cobolli interrompe la catena dei servizi perduti e si aggiudica quello più importante: 6-3 e due set a zero per lui. Arnaldi si rifugia negli spogliatoi e quando torna sembra più centrato. Il set diventa più equilibrato, ma è ancora Flavio a piazzare la prima zampata. Arnaldi ottiene il controbreak ma poi non riesce a tenere il servizio. Cobolli va a servire per il match, ma lì gli trema il braccio, sbaglia un colpo comodo e quando ormai sembrava in dirittura d’arrivo si fa riprendere sul 5-5. (continua dopo la foto)

Si va al tie break, molto combattuto: sul 6-5 Cobolli ha un match point sul servizio del sanremese, ma Arnaldi è bravo e coraggioso e riesce ad annullarlo. Flavio accusa il colpo e finisce per perdere il tie break e il set: 7-6, si va al quarto set con umori molto diversi. Arnaldi carico, Cobolli corrucciato per le occasioni perse, soprattutto sul 5-4 e servizio.

Sembrava che la partita si fosse riaperta, invece nel quarto game del set è emerso chiaramente che Arnaldi, dopo la maratone con Auger-Aliassime, aveva esaurito la benzina. Con due sanguinosi doppi falli, infatti, ha regalato il break al fiorentino e da lì in poi non c’è stata più partita. Cobolli, giocando molto bene, si è preso la partita con un netto 6-3, 6-3, 6-7, 6-1.

I due azzurri alla fine si abbracciano e si salutano cordialmente, dopo aver dato vita a una partita in cui entrambi hanno mostrato una grande correttezza. E ora c’è la curiosità di vedere dove potrà arrivare Flavio, che è riuscito a fare un importante salto di qualità e si avvicina ai migliori del ranking. Il prossimo turno è da brividi: giocherà con il numero 3 del mondo Zverev.

