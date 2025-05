Pronostico Roland Garros: Tiafoe-Korda, statistiche e quote

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo con il terzo turno, portando in campo sfide di grande equilibrio e interesse sia nel tabellone maschile che femminile. Questa fase del torneo parigino sulla terra rossa rappresenta un banco di prova importante per diversi protagonisti, con match che potrebbero riservare sorprese e ribaltamenti di pronostico. Le principali piattaforme di scommesse offrono quote competitive e bonus di benvenuto, mentre le analisi degli esperti sottolineano la difficoltà di individuare risultati scontati in questa giornata.

Equilibrio e precedenti: Tiafoe-Korda e la sfida USA

Il cuore della giornata è rappresentato dal grande equilibrio che domina molti incontri chiave del terzo turno. In particolare, il derby americano tra Frances Tiafoe e Sebastian Korda attira l’attenzione degli appassionati e degli scommettitori:

Il bilancio dei precedenti tra i due è perfettamente in parità (3-3), ma con Korda che ha vinto le ultime tre sfide.

Questa incertezza si ritrova anche negli altri match principali della giornata:

Karen Khachanov parte leggermente favorito su Tommy Paul , pur avendo entrambi faticato nei turni precedenti e con Paul avanti nei precedenti diretti (2-0).

Attenzione anche al match tra Holger Rune e Quentin Halys, con il danese favorito ma il francese pronto ad approfittare del sostegno del pubblico e delle eventuali incertezze dell’avversario.

La giornata del Roland Garros 2025 si prospetta quindi ricca di sfide equilibrate e difficili da pronosticare. Le quote rispecchiano l’incertezza che regna in molti match, in particolare nel derby americano tra Tiafoe e Korda, ma anche negli scontri tra Khachanov e Paul e tra Popyrin e Borges. Nel femminile, Rybakina sembra favorita contro Ostapenko. Le principali piattaforme di scommesse offrono quote competitive: ad esempio, la vittoria di Korda è quotata a 1.80, quella di Tiafoe a 1.98, mentre Popyrin e Borges sono rispettivamente a 1.75 e 2.05.

