Se stai per aprire un conto su un sito di scommesse sportive, molto probabilmente ti verrà proposto un bonus di benvenuto. Ma cosa significa davvero ricevere un bonus? Come funziona? È davvero gratis o ci sono condizioni da rispettare? E, soprattutto, conviene sempre accettarlo?

Questa guida, redatta dalla redazione scommesse di Sport.it, ti accompagna passo dopo passo alla scoperta dei bonus di benvenuto: ti spieghiamo in modo chiaro e pratico come funzionano, quali tipologie esistono, come si attivano correttamente e quali regole leggere per evitare brutte sorprese.

Scoprirai cosa sono il rollover e i requisiti di puntata, come valutare le offerte in base al tuo stile di gioco e quali sono i bonus più semplici da riscattare tra quelli offerti dai bookmaker ADM.

Che tu sia un principiante o un utente esperto, qui troverai tutte le informazioni che ti servono per sfruttare i bonus nel modo più vantaggioso possibile.

Cos’è un bonus di benvenuto nelle scommesse?

Un bonus di benvenuto è un’offerta promozionale riservata ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta su un sito di scommesse sportive. Si tratta di un incentivo con cui i bookmaker cercano di attirare nuovi clienti, offrendo un credito extra per iniziare a giocare.

Questo bonus può assumere diverse forme: un credito aggiuntivo sul primo deposito, una free bet, un cashback sulla prima scommessa o una quota maggiorata su eventi selezionati. L’obiettivo è sempre lo stesso: permettere al nuovo utente di scommettere con un margine di rischio ridotto.

Anche se all’apparenza può sembrare un regalo, ogni bonus è regolato da termini e condizioni specifiche: requisiti di puntata, quote minime, scadenze e limiti su mercati o tipologie di scommessa.

In sintesi, un bonus di benvenuto è un’ottima occasione per testare una piattaforma e iniziare a giocare senza usare subito tutto il proprio budget. Ma, per sfruttarlo davvero, è fondamentale capire come funziona e quali regole prevede.

Le principali tipologie di bonus di benvenuto

🎯 Rollover È il numero di volte in cui devi rigiocare il bonus (o il deposito + bonus) prima di poter prelevare le vincite. 📉 Quota minima È la quota più bassa che ogni scommessa deve rispettare per essere valida ai fini del bonus (es. 1.50). ⏱️ Scadenza bonus È il tempo massimo entro cui devi completare i requisiti richiesti per non perdere il bonus (es. 7 o 30 giorni). 🎁 Free Bet È una scommessa gratuita offerta dal bookmaker. Le vincite possono essere prelevabili, ma l’importo della free bet no.

I bonus di benvenuto non sono tutti uguali. Ogni bookmaker propone promozioni diverse, pensate per attirare utenti con esigenze e stili di gioco differenti. Conoscere le principali tipologie di bonus è fondamentale per scegliere l’offerta più adatta e per evitare sorprese in fase di attivazione o riscatto. Ecco le più comuni:

Bonus con deposito

È la formula più diffusa. Il sito ti regala un importo proporzionale al tuo primo versamento (es. 100% fino a 100€). Esempio: depositi 50€, ricevi altri 50€ da giocare. Ogni sito imposta una soglia minima di deposito, una quota minima da rispettare e condizioni di puntata specifiche.

Bonus senza deposito

Meno frequente ma molto apprezzato, il bonus senza deposito viene accreditato subito dopo la registrazione, senza necessità di versare denaro. Può essere in forma di credito bonus o scommesse gratuite. È spesso più basso rispetto agli altri bonus, ma permette di testare il sito senza rischi.

Cashback sulla prima scommessa

In caso di prima scommessa perdente, alcuni operatori offrono un rimborso totale o parziale sotto forma di bonus. È chiamato anche “rimborso prima giocata”. Ad esempio: scommetti 10€, perdi, ricevi 10€ di bonus da rigiocare.

Quote maggiorate

Alcuni bookmaker propongono quote potenziate su eventi specifici per i nuovi iscritti. Ad esempio: “Roma vincente a quota 10.00 invece di 2.00”. La vincita extra viene solitamente erogata come bonus non prelevabile, ma può rappresentare un vantaggio iniziale interessante.

Free bet (scommesse gratuite)

Si tratta di buoni scommessa gratuiti da utilizzare su determinati mercati o quote. Possono essere concessi in seguito al primo deposito o come ricompensa per la registrazione. Le eventuali vincite sono in genere prelevabili, ma l’importo della free bet no.

Ogni bonus ha termini e condizioni specifici: è importante leggerli attentamente per capire come attivarli, utilizzarli e – soprattutto – come trasformarli in denaro reale.

Bookmaker Tipologia Bonus Note distintive Sisal Progressivo su più prodotti (sport, casinò, giochi) Tra i più ricchi del mercato, ma distribuito nel tempo GoldBet Primo deposito + bonus multipla settimanale Ottimo per scommettitori abituali su eventi sportivi Planetwin365 Deposito + cashback su multiple Interessante per chi scommette su più eventi Lottomatica 100% sul primo deposito + bonus multipla Bonus ben distribuito e buone condizioni Snai Bonus senza deposito + deposito Raro caso di bonus frazionato con parte gratuita Eurobet Cashback iniziale + premi progressivi Offerta flessibile con freebet e concorsi Leovegas 100% deposito + free bet Perfetto per chi gioca da mobile NetBet Rimborso sulla prima scommessa Semplice da attivare, ideale per principianti

Quale bonus fa per te?

💡 Quale bonus fa per te? Se giochi spesso : scegli un bonus con importo elevato e progressivo (es. Sisal, GoldBet, Planetwin365)

: scegli un bonus con (es. Sisal, GoldBet, Planetwin365) Se sei un principiante : punta su bonus semplici da riscattare (es. NetBet, Snai)

: punta su (es. NetBet, Snai) Se vuoi rischiare poco : cerca bonus con cashback o senza deposito (es. Snai, Eurobet)

: cerca bonus con (es. Snai, Eurobet) Se giochi da mobile : opta per bonus ottimizzati per app (es. LeoVegas, Eurobet)

: opta per (es. LeoVegas, Eurobet) Se preferisci le multiple: scegli bonus con quote maggiorate o premi su combo (es. Lottomatica, Planetwin365)

Come attivare correttamente un bonus di benvenuto

Attivare un bonus di benvenuto non è complicato, ma ci sono alcuni passaggi da seguire con attenzione per non perdere l’offerta o rischiare di invalidarla. Ogni sito ha regole leggermente diverse, ma il processo segue quasi sempre una struttura standard. Ecco cosa fare:

Registrati su un sito di scommesse autorizzato ADM

Per prima cosa, scegli un bookmaker con licenza ADM (ex AAMS), l’unico ente che garantisce la legalità e la sicurezza del gioco in Italia. Durante la registrazione, inserisci i tuoi dati corretti e verifica l’identità con un documento valido, come richiesto dalla normativa.

Verifica se serve un codice promozionale

Alcuni bonus di benvenuto richiedono l’inserimento di un codice promozionale al momento della registrazione o del deposito. Se dimentichi di inserirlo, potresti non ricevere il bonus. Trovi il codice nel sito stesso, nelle promozioni attive o nei banner pubblicitari.

Effettua il primo deposito (se richiesto)

Molti bonus sono legati al primo versamento. Controlla:

l’importo minimo richiesto (es. 10€ o 20€),

(es. 10€ o 20€), i metodi di pagamento ammessi (a volte PayPal, Skrill o Neteller sono esclusi)

(a volte PayPal, Skrill o Neteller sono esclusi) se il bonus è automatico o va richiesto manualmente.

Piazza una prima scommessa secondo le regole

Alcuni bonus si attivano solo dopo una prima scommessa con quota minima (es. 1.50 o 2.00). Leggi bene i termini:

Sono valide le scommesse singole? Multiple? Live?

Ci sono mercati esclusi (es. under/over, corner)?

Quanto tempo hai per piazzare la prima scommessa?

Attendi l’accredito del bonus

Dopo aver rispettato tutte le condizioni, il bonus verrà accreditato sul tuo conto gioco. Verifica sempre l’avvenuta attivazione nella sezione “Promozioni” o “Bonus attivi” del sito. Se non compare, contatta l’assistenza clienti entro i termini previsti.

Attivare correttamente il bonus è il primo passo per poterne davvero approfittare. Saltare anche solo uno di questi passaggi può comportare la perdita definitiva dell’offerta.

Passaggio Descrizione 1. Registrazione Crea un conto su un sito autorizzato ADM inserendo i dati personali e un documento d’identità. 2. Inserimento codice promo Controlla se il bonus richiede un codice e inseriscilo al momento della registrazione o del deposito. 3. Primo deposito Versa l’importo minimo richiesto con un metodo di pagamento ammesso per l’attivazione del bonus. 4. Prima scommessa Piazza una giocata che rispetti le condizioni: quota minima, tipologia valida e tempistiche corrette. 5. Verifica del bonus Controlla che il bonus sia stato accreditato nella sezione dedicata del tuo conto. Se manca, contatta l’assistenza.

Hai attivato correttamente il bonus?

✅ Hai attivato correttamente il bonus? ✔️ Hai completato la registrazione con dati corretti e documento valido?

✔️ Hai inserito il codice promozionale (se richiesto)?

(se richiesto)? ✔️ Hai effettuato un deposito con metodo accettato ?

? ✔️ Hai piazzato una scommessa con quota minima valida ?

? ✔️ Hai controllato l’accredito del bonus nella sezione dedicata? Se uno di questi passaggi manca, il bonus potrebbe non essere attivo. In caso di dubbi, contatta subito l’assistenza clienti del bookmaker.

Cosa sono i requisiti di puntata (rollover)

Ricevere un bonus di benvenuto è solo l’inizio: per poter trasformare quel credito in denaro prelevabile, dovrai rispettare alcune condizioni, la più importante delle quali è il rollover, detto anche requisito di puntata.

Cos’è il rollover?

Il rollover indica quante volte devi rigiocare l’importo del bonus (o del deposito + bonus) prima di poter prelevare le eventuali vincite. È la condizione che i bookmaker impongono per evitare abusi e garantire che il bonus venga effettivamente giocato.

Esempio pratico

Hai ricevuto un bonus di 50€ con rollover 5x. Dovrai scommettere per un totale di 250€ (50 x 5) per poter prelevare. Se il rollover si applica su deposito + bonus, e hai versato 50€ per ottenerne altri 50€, il calcolo sarà: (50 + 50) x 5 = 500€ da scommettere prima del prelievo.

Cosa controllare sempre

I requisiti di puntata non sono tutti uguali. Ecco cosa controllare:

Quote minime : spesso solo scommesse con quota pari o superiore a 1.50/2.00 sono valide.

: spesso solo scommesse con quota pari o superiore a 1.50/2.00 sono valide. Tipologia di scommesse : alcune promo escludono scommesse live, sistemi o mercati specifici.

: alcune promo escludono scommesse live, sistemi o mercati specifici. Tempo limite : molti bonus devono essere sbloccati entro 7, 15 o 30 giorni.

: molti bonus devono essere sbloccati entro 7, 15 o 30 giorni. Metodo di gioco: in alcuni casi, solo le scommesse singole o multiple contano.

Perché il rollover è importante?

Molti utenti accettano un bonus senza leggere le condizioni, salvo poi scoprire che non riusciranno mai a soddisfare i requisiti di puntata entro i termini stabiliti. È quindi essenziale valutare attentamente il rollover prima di attivare qualsiasi promozione.

Termini fondamentali sui bonus

🎯 Rollover Il numero di volte che devi rigiocare il bonus (o il deposito + bonus) per sbloccare le vincite. 📉 Quota minima La quota più bassa che deve avere ciascuna scommessa per essere valida ai fini del bonus (es. 1.50). ⏱️ Scadenza Il tempo massimo (es. 7 o 30 giorni) per completare i requisiti di puntata prima che il bonus scada. 🎁 Free Bet Una scommessa gratuita offerta dal sito. Le vincite sono spesso prelevabili, ma l’importo iniziale no.

Pro e contro dei bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono tra gli strumenti promozionali più utilizzati dai siti di scommesse per attrarre nuovi utenti. Se sfruttati con intelligenza, possono offrire un ottimo vantaggio iniziale. Tuttavia, dietro ogni bonus ci sono sempre delle regole da rispettare.

Vediamo in sintesi i principali vantaggi e svantaggi.

Vantaggi

Credito extra per iniziare : consente di scommettere più a lungo o su più eventi senza dover investire troppo denaro iniziale.

: consente di scommettere più a lungo o su più eventi senza dover investire troppo denaro iniziale. Minore rischio per le prime giocate : in caso di bonus cashback o senza deposito, si può provare il sito con meno pressione psicologica .

: in caso di bonus cashback o senza deposito, si può provare il sito con . Occasione per testare la piattaforma : permette di esplorare le funzionalità del sito e familiarizzare con il betting.

: permette di esplorare le funzionalità del sito e familiarizzare con il betting. Promozioni esclusive: alcuni bonus sono riservati solo ai nuovi utenti e non più disponibili in seguito.

Svantaggi

Requisiti di puntata spesso impegnativi : rollover alti e quote minime stringenti possono rendere difficile sbloccare il bonus.

: rollover alti e quote minime stringenti possono rendere difficile sbloccare il bonus. Tempi limitati per completare il bonus : se non giochi entro la scadenza, perdi tutto l’importo .

: se non giochi entro la scadenza, . Condizioni poco trasparenti : alcune offerte sembrano vantaggiose ma nascondono clausole vincolanti nei Termini e Condizioni.

: alcune offerte sembrano vantaggiose ma nei Termini e Condizioni. Metodo di pagamento limitato: non tutti i depositi (es. con PayPal o Skrill) sono validi per ottenere il bonus.

Pro e Contro dei bonus di benvenuto

✅ Vantaggi Credito extra per iniziare a scommettere

Minore rischio nelle prime giocate

Ottima occasione per testare la piattaforma

Offerte esclusive per nuovi utenti ⚠️ Svantaggi Rollover spesso impegnativi

Tempi limitati per completare il bonus

Condizioni complesse o poco trasparenti

Alcuni metodi di pagamento esclusi

I bonus di benvenuto non sono mai “soldi gratis”, ma strumenti da usare con consapevolezza. Possono essere molto utili per chi sa leggere le condizioni e sfruttarle a proprio vantaggio, ma diventare una frustrazione per chi si affida solo alla cifra promessa nei titoli promozionali.

Consigli per sfruttare al meglio un bonus di benvenuto

Attivare un bonus di benvenuto è solo il primo passo. Per sfruttarlo davvero al massimo, è fondamentale adottare un approccio strategico e attento. Di seguito trovi alcuni consigli pratici per evitare errori comuni e valorizzare ogni promozione.

1. Leggi sempre i Termini e Condizioni

Può sembrare banale, ma è il punto più importante. Prima di accettare qualsiasi bonus, leggi con attenzione le condizioni, in particolare:

importo minimo di deposito

requisiti di puntata (rollover)

quota minima delle scommesse

limiti di tempo

scommesse valide o escluse

2. Valuta il bonus in base al tuo stile di gioco

Un bonus con rollover 8x potrebbe essere poco adatto se non scommetti frequentemente o con importi elevati. Meglio un’offerta più piccola ma più facile da sbloccare, piuttosto che una cifra alta impossibile da convertire.

3. Tieni d’occhio la scadenza

Molti bonus devono essere utilizzati entro 7, 15 o 30 giorni. Segnati la data di attivazione e non aspettare l’ultimo momento per iniziare a scommettere.

4. Scegli con cura il metodo di pagamento

Controlla se ci sono metodi di deposito esclusi dalla promozione (ad esempio, alcuni bookmaker non accettano PayPal, Skrill o Neteller ai fini del bonus). In caso di dubbi, verifica nella pagina della promozione o contatta l’assistenza.

5. Fai attenzione a non scommettere tutto in una volta

Anche se hai ricevuto un bonus di 100€, non è obbligatorio usarlo tutto su una singola giocata. Dividere il bonus in più scommesse ti dà più possibilità di soddisfare i requisiti e gestire il rischio in modo più efficace.

6. Usa il bonus anche per testare nuove strategie

Il bonus di benvenuto può essere un’occasione per provare mercati, sistemi o modalità di scommessa che normalmente non considereresti. È un buon momento per fare esperienza, sempre con responsabilità.

I bonus di benvenuto rappresentano una grande opportunità per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive online. Offrono credito extra, protezione sulle prime giocate e, in alcuni casi, quote più vantaggiose. Tuttavia, per sfruttarli davvero, è fondamentale capire come funzionano, conoscere le regole e valutare con attenzione requisiti e condizioni.

Questa guida, a cura della redazione scommesse di Sport.it, ti ha fornito tutte le informazioni essenziali per orientarti tra le offerte disponibili, evitare errori comuni e approcciarti al gioco in modo consapevole. Ricorda: i bonus non sono “soldi gratis”, ma strumenti utili se utilizzati con strategia

Dai un’occhiata alla nostra classifica aggiornata dei migliori bonus di benvenuto, con analisi imparziali, confronto tra offerte e guida passo passo per l’attivazione.

Bonus attivo: cosa ricordare mentre lo usi

📌 Bonus attivo: cosa ricordare mentre lo usi 📅 Segna la data di scadenza e pianifica le giocate

e pianifica le giocate 🎯 Rispettare la quota minima è obbligatorio per ogni scommessa

è obbligatorio per ogni scommessa 🔁 Non usare il cashout : può invalidare il bonus

: può invalidare il bonus 📊 Verifica se le scommesse live o sistemi sono escluse

sono escluse 💬 In caso di problemi, contatta l’assistenza prima che scada il bonus

FAQ – Domande frequenti sui bonus di benvenuto scommesse

Come funziona il bonus di benvenuto scommesse? Il bonus di benvenuto è un’offerta riservata ai nuovi utenti che si registrano su un sito di scommesse sportive. Può consistere in un credito extra sul primo deposito, una scommessa gratuita o un rimborso in caso di perdita. Ogni bonus ha termini e condizioni specifici , come requisiti di puntata , quote minime e scadenze da rispettare per poter prelevare le vincite.

Il bonus di benvenuto è un’offerta riservata ai nuovi utenti che si registrano su un sito di scommesse sportive. Può consistere in un credito extra sul primo deposito, una scommessa gratuita o un rimborso in caso di perdita. Ogni bonus ha , come , e da rispettare per poter prelevare le vincite. Qual è il miglior bonus benvenuto scommesse 2025? Non esiste un bonus “migliore” in assoluto: dipende dalle tue abitudini di gioco. Alcuni utenti preferiscono i bonus senza deposito , altri puntano su quelli con rimborsi cashback o su quote maggiorate . L’importante è scegliere un’offerta con rollover realistico , condizioni chiare e bookmaker autorizzato ADM.

Non esiste un bonus “migliore” in assoluto: dipende dalle tue abitudini di gioco. Alcuni utenti preferiscono i , altri puntano su quelli con o su . L’importante è scegliere un’offerta con , condizioni chiare e bookmaker autorizzato ADM. Cos’è il rollover nei bonus scommesse? Il rollover è il numero di volte che devi rigiocare l’importo del bonus (o del deposito + bonus) prima di poter prelevare. Ad esempio, un bonus di 50€ con rollover 5x richiede scommesse per 250€. È una condizione fondamentale da verificare prima di accettare il bonus.

Il è il numero di volte che devi rigiocare l’importo del bonus (o del deposito + bonus) prima di poter prelevare. Ad esempio, un bonus di 50€ con rollover 5x richiede scommesse per 250€. È una condizione fondamentale da verificare prima di accettare il bonus. Come attivare un bonus di benvenuto scommesse? Per attivare un bonus di benvenuto devi: Registrarti su un sito scommesse con licenza ADM Verificare se serve un codice promozionale Effettuare il primo deposito (quando richiesto) Piazzare una scommessa secondo le condizioni previste Il bonus viene accreditato solo se rispetti tutti i passaggi.

Per attivare un bonus di benvenuto devi: Posso prelevare subito il bonus scommesse? No, il bonus di benvenuto non è subito prelevabile . Prima devi soddisfare i requisiti di puntata indicati nei Termini e Condizioni. Solo dopo aver completato il rollover, il bonus (o le vincite ottenute con esso) diventano prelevabili.

No, il . Prima devi soddisfare i indicati nei Termini e Condizioni. Solo dopo aver completato il rollover, il bonus (o le vincite ottenute con esso) diventano prelevabili. Posso cambiare il bonus di benvenuto dopo averlo selezionato? Una volta finalizzata la registrazione e selezionato un bonus di benvenuto, non è possibile modificarlo . È fondamentale scegliere con attenzione l’offerta più adatta alle tue esigenze prima di completare l’iscrizione.

Una volta finalizzata la registrazione e selezionato un bonus di benvenuto, . È fondamentale scegliere con attenzione l’offerta più adatta alle tue esigenze prima di completare l’iscrizione. Dopo aver depositato, ottengo subito il bonus? No, l’accredito del bonus non è immediato . Devi prima soddisfare i termini e condizioni specifici dell’offerta, che possono includere requisiti di scommessa o altre condizioni particolari. ​

No, l’accredito del bonus . Devi prima soddisfare i dell’offerta, che possono includere requisiti di scommessa o altre condizioni particolari. ​ Quanto devo scommettere per ottenere il bonus sul primo deposito? Dipende dal bookmaker. Solitamente è necessario scommettere un importo pari a più volte il deposito iniziale o il bonus ricevuto . Ad esempio, con un rollover 5x su un bonus di 50€, dovrai scommettere 250€ per poterlo sbloccare.

Dipende dal bookmaker. Solitamente è necessario scommettere un importo pari a . Ad esempio, con un rollover 5x su un bonus di 50€, dovrai scommettere 250€ per poterlo sbloccare. Posso effettuare qualsiasi tipo di scommessa per sbloccare il bonus? No, spesso sono valide solo scommesse che rispettano determinate condizioni, come essere almeno in tripla (3 eventi) con una quota minima per ciascun evento di 1.50 . Scommesse con quote inferiori o con un numero di eventi minore potrebbero non contribuire allo sblocco del bonus.

No, spesso sono valide solo scommesse che rispettano determinate condizioni, come essere almeno in tripla (3 eventi) con una . Scommesse con quote inferiori o con un numero di eventi minore potrebbero allo sblocco del bonus. Cosa succede se utilizzo il cashout su una scommessa legata al bonus? Se utilizzi il cashout su una scommessa che contribuisce allo sblocco del bonus, quella giocata viene solitamente invalidata ai fini del bonus . Meglio evitare il cashout finché non hai completato tutti i requisiti.

Se utilizzi il cashout su una scommessa che contribuisce allo sblocco del bonus, . Meglio evitare il cashout finché non hai completato tutti i requisiti. Posso ricevere più bonus dallo stesso bookmaker? No. I bonus di benvenuto sono offerte una tantum, riservate alla prima registrazione. Tuttavia, una volta diventato utente attivo, potrai ricevere altre promozioni o bonus periodici, secondo quanto previsto dal bookmaker.

Bonus più facili da sbloccare (comparazione semplificata)