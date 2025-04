Meglio un bonus con deposito o senza deposito? Qual è la differenza? E quale conviene davvero per iniziare a scommettere online? Se ti sei posto almeno una di queste domande, sei nel posto giusto.

Quando ti registri su un sito di scommesse sportive, il bonus di benvenuto è spesso il primo incentivo che ricevi. Ma non tutti i bonus sono uguali: alcuni richiedono un primo versamento, altri ti offrono una piccola somma senza bisogno di depositare nulla. Capire le differenze tra bonus con deposito e senza deposito, i rispettivi vantaggi e le condizioni da rispettare è fondamentale per scegliere con consapevolezza e sfruttare al meglio le promozioni disponibili.

In questa guida, a cura della redazione scommesse di Sport.it, ti spieghiamo tutto quello che devi sapere su queste due tipologie di bonus, con esempi concreti tratti dai bookmaker presenti sul nostro sito: GoldBet, Planetwin365, Lottomatica, Snai, Sisal, NetBet, Eurobet e LeoVegas.

Cos’è un bonus con deposito?

👍 Vantaggi dei Bonus con Deposito Bonus maggiore : I bonus con deposito tendono ad essere più generosi, con importi elevati che possono arrivare fino a migliaia di euro.

: I bonus con deposito tendono ad essere più generosi, con importi elevati che possono arrivare fino a migliaia di euro. Opzioni di scommessa : I bonus con deposito offrono più libertà nel piazzare scommesse su vari sport e mercati.

: I bonus con deposito offrono più libertà nel piazzare scommesse su vari sport e mercati. Rollover più favorevole : A volte, i requisiti di puntata (rollover) sono più trasparenti e facili da soddisfare rispetto ai bonus senza deposito.

: A volte, i requisiti di puntata (rollover) sono più trasparenti e facili da soddisfare rispetto ai bonus senza deposito. Opportunità di vincite maggiori: Un bonus più grande può portare a vincite più significative, se si rispettano i requisiti di scommessa.

Il bonus con deposito è la forma più comune di offerta iniziale proposta dai siti di scommesse con licenza ADM. Si attiva quando effettui il primo versamento sul conto gioco, e consiste di solito in un credito extra calcolato in percentuale. Ad esempio, con una promozione 100% fino a 500€, depositando 100€, ricevi altri 100€ in credito bonus da usare per le tue giocate.

Questa promozione di benvenuto è ideale per chi vuole iniziare con un budget potenziato, ma prevede sempre alcune condizioni di sblocco:

Requisiti di puntata (rollover) da soddisfare prima del prelievo;

(rollover) da soddisfare prima del prelievo; Quota minima delle giocate valide (es. 1.50 o 2.00);

delle giocate valide (es. 1.50 o 2.00); Limiti di tempo per utilizzare il bonus.

Tra i bookmaker presenti su Sport.it, trovi bonus sul primo deposito molto interessanti:

GoldBet : fino a 3.050€ , con uno dei rollover più bassi del mercato;

: fino a , con uno dei rollover più bassi del mercato; Planetwin365 : fino a 3.000€ , più rimborsi sulle multiple ;

: fino a , più ; Lottomatica : fino a 2.550€ , con bonus multipla aggiuntivi;

: fino a , con bonus multipla aggiuntivi; Sisal : pacchetto completo fino a 10.800€ , erogato in più fasi;

: pacchetto completo fino a , erogato in più fasi; Anche Eurobet e Leovegas offrono formule combinate tra deposito e giocate gratuite.

Controlla sempre i termini e condizioni della promozione prima di attivarla, per sapere esattamente come sbloccare il credito extra.

Cos’è un bonus senza deposito?

🎯 Vantaggi dei Bonus Senza Deposito Rischio nullo : Non è necessario effettuare alcun deposito iniziale, il che rende il bonus senza deposito perfetto per chi è indeciso.

: Non è necessario effettuare alcun deposito iniziale, il che rende il bonus senza deposito perfetto per chi è indeciso. Testare senza rischi : Puoi esplorare la piattaforma e testare il sito senza rischiare i tuoi soldi.

: Puoi esplorare la piattaforma e testare il sito senza rischiare i tuoi soldi. Bonus subito disponibile : Il bonus viene accreditato subito dopo la registrazione e la verifica del conto, senza dover attendere il deposito.

: Il bonus viene accreditato subito dopo la registrazione e la verifica del conto, senza dover attendere il deposito. Ottimo per i principianti: È una buona scelta per chi sta iniziando nel mondo delle scommesse e non vuole rischiare troppo.

Il bonus senza deposito è una promozione di benvenuto che ti consente di iniziare a giocare senza effettuare alcun versamento. Viene solitamente accreditato al termine della registrazione e dopo la verifica del documento d’identità, e rappresenta un vero e proprio incentivo alla registrazione.

Il suo principale vantaggio è che ti permette di provare la piattaforma senza rischi, utilizzando un piccolo credito omaggio — spesso chiamato anche giocata gratuita o bonus immediato — da utilizzare su uno o più eventi sportivi.

Le caratteristiche più comuni dei bonus senza deposito:

Importo contenuto (generalmente tra i 5€ e i 10€);

Sblocco vincolato alla registrazione e verifica del conto;

Eventuali vincite ottenute con il bonus sono soggette a requisiti di puntata (rollover);

(rollover); Perfetto per chi vuole testare il sito di scommesse prima di depositare denaro reale.

Tra i bookmaker presenti su Sport.it, Snai è uno dei pochi a offrire un bonus immediato senza deposito, incluso nel pacchetto di benvenuto fino a 1.024€. Una volta verificato il conto, ricevi un credito gratuito iniziale da utilizzare per le tue prime scommesse.

Ideale per i principianti, questo tipo di bonus è perfetto per esplorare il sito e fare esperienza senza rischiare il tuo denaro.

Differenze tra bonus con e senza deposito

I bonus di benvenuto si dividono in due grandi categorie: quelli che richiedono un versamento iniziale e quelli che offrono un credito gratuito senza deposito. Capire le differenze tra queste due formule promozionali ti aiuta a scegliere l’offerta iniziale più adatta al tuo stile di gioco.

Il bonus sul primo versamento ti garantisce un credito extra proporzionale a quanto depositi, spesso fino a diverse centinaia o migliaia di euro. Il bonus immediato senza deposito, invece, ti consente di iniziare a giocare senza alcun rischio iniziale, anche se con un importo più contenuto.

Ecco una tabella comparativa per aiutarti a visualizzare meglio i pro e i contro:

Caratteristica Bonus con deposito Bonus senza deposito Richiede versamento? ✅ Sì ❌ No Valore massimo Alto (fino a migliaia di €) Basso (5€ – 10€) Attivazione Dopo il primo deposito Alla registrazione + verifica conto Rollover richiesto? ✅ Sì, solitamente 3x o superiore ✅ Sì, ma spesso più leggero Rischio iniziale Medio (richiede un deposito reale) Nessuno Adatto a… Chi scommette con costanza Principianti o utenti indecisi

Quale bonus conviene di più?

La scelta tra bonus con deposito e bonus senza deposito dipende dalle tue esigenze e da come intendi utilizzare la piattaforma. Non esiste una risposta universale, ma è possibile fare una valutazione in base al tuo profilo di scommettitore.

Se sei alle prime armi, curioso di capire come funziona il betting online o semplicemente vuoi provare un sito senza rischi, il bonus immediato senza deposito è la scelta più sicura. Ti permette di iniziare con una giocata gratuita, senza investire soldi tuoi, e di capire se la piattaforma ti piace.

Se invece hai già familiarità con le scommesse e vuoi partire con un credito extra consistente, allora un bonus sul primo versamento è sicuramente più adatto. Ti consente di moltiplicare il tuo budget iniziale e approfittare di offerte molto più ricche, purché tu sia disposto a rispettare i requisiti di puntata e le condizioni previste.

Ecco alcuni esempi tra i bookmaker presenti su Sport.it:

Sisal : fino a 10.800€ in bonus progressivi su più prodotti;

: fino a 10.800€ in bonus progressivi su più prodotti; GoldBet : bonus con deposito fino a 3.050€;

: bonus con deposito fino a 3.050€; Planetwin365 : promozione iniziale fino a 3.000€ + cashback multiple;

: promozione iniziale fino a 3.000€ + cashback multiple; Lottomatica : bonus sul primo deposito fino a 2.550€;

: bonus sul primo deposito fino a 2.550€; Snai: include anche un credito gratuito senza deposito all’attivazione del conto.

Suggerimento utile: leggi sempre i termini e condizioni della promozione, verifica il rollover, la quota minima richiesta per le giocate e la scadenza del bonus. Solo così potrai scegliere davvero l’offerta migliore per te.

💡 Consiglio Finale Se sei un principiante, il bonus senza deposito potrebbe essere l’ideale per iniziare a scommettere senza rischi. Se invece hai esperienza e una strategia di gioco consolidata, un bonus con deposito ti permetterà di ottenere vantaggi maggiori e di scommettere su una varietà di mercati.

Hai capito quale bonus fa al caso tuo? Che tu preferisca iniziare senza rischi o ottenere il massimo dal tuo primo deposito, su Sport.it trovi solo bookmaker con licenza ADM, affidabili e con bonus benvenuto verificati e aggiornati.

Scopri la nostra classifica dei migliori bonus scommesse e attiva subito l’offerta più adatta al tuo stile di gioco!

Domande frequenti sui bonus con e senza deposito

Qual è la differenza tra bonus con deposito e bonus senza deposito? Il bonus con deposito richiede di effettuare un versamento per ricevere un credito extra. Il bonus senza deposito , invece, è un credito gratuito che si ottiene alla registrazione, senza dover ricaricare il conto.

Il richiede di effettuare un versamento per ricevere un credito extra. Il , invece, è un che si ottiene alla registrazione, senza dover ricaricare il conto. Posso ricevere entrambi i bonus dallo stesso bookmaker? Alcuni operatori, come Snai , offrono un pacchetto misto che include sia un bonus senza deposito alla registrazione che un bonus sul primo versamento. Controlla sempre i dettagli della promozione.

Alcuni operatori, come , offrono un che include sia un bonus senza deposito alla registrazione che un bonus sul primo versamento. Controlla sempre i dettagli della promozione. I bonus senza deposito sono davvero senza rischi? Sì. Non richiedono alcun versamento iniziale e ti permettono di scommettere con credito omaggio , ma eventuali vincite sono soggette a rollover prima di poter essere prelevate.

Sì. Non richiedono alcun versamento iniziale e ti permettono di scommettere con , ma eventuali vincite sono prima di poter essere prelevate. I bonus con deposito hanno dei limiti? Sì. Oltre al massimale dell’offerta , dovrai rispettare condizioni come il rollover , la quota minima delle giocate e un periodo di validità entro cui usare il bonus.

Sì. Oltre al , dovrai rispettare condizioni come il , la e un entro cui usare il bonus. Dove trovo i migliori bonus ADM con o senza deposito? Puoi consultare su Sport.it la nostra classifica aggiornata dei migliori bonus benvenuto dei bookmaker con licenza ADM, come Sisal, GoldBet, Planetwin365, Lottomatica, Snai, NetBet, Eurobet e LeoVegas.