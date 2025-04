Esistono davvero bonus di benvenuto scommesse senza deposito? La risposta è sì. Alcuni bookmaker con licenza ADM offrono, in determinati periodi, delle promozioni riservate ai nuovi utenti che permettono di iniziare a scommettere senza versare denaro. Basta registrarsi, convalidare il conto gioco e si riceve un credito gratuito da usare su scommesse sportive.

Questi bonus senza obbligo di deposito sono meno frequenti rispetto alle promozioni classiche con ricarica, ma rappresentano un’ottima occasione per:

testare la piattaforma,

capire come funziona il betting online,

iniziare a giocare senza rischiare nulla.

In questa guida, curata dalla redazione scommesse di Sport.it, abbiamo raccolto i migliori bonus attivi (o storicamente attivati) da bookmaker ADM come Snai, Sisal, Eurobet, Lottomatica, GoldBet, Planetwin365, Leovegas e NetBet. Per ciascuno troverai dettagli su importo, modalità di attivazione, requisiti e limiti da considerare.

Funzionamento dei bonus senza deposito

I bonus senza deposito scommesse sono promozioni dedicate ai nuovi utenti che consentono di ottenere credito gratuito semplicemente registrandosi su un sito di betting e convalidando il conto gioco. A differenza dei bonus con deposito, non è necessario effettuare una ricarica per ricevere l’incentivo: l’offerta si attiva automaticamente (o tramite codice) al completamento dell’iscrizione e dell’invio dei documenti.

Come si attivano?

Il procedimento è quasi sempre identico:

Registrazione completa con dati reali Verifica del conto inviando un documento d’identità Eventuale inserimento di un codice promozionale (solo per alcune offerte) Ricezione del bonus nel saldo promozionale

A quanto ammontano?

L’importo di questi bonus è generalmente contenuto, dai 5€ ai 10€, ma sufficiente per testare la piattaforma, familiarizzare con le quote, e magari ottenere una prima vincita.

Sono soggetti a limiti?

Sì. Anche i bonus senza deposito prevedono condizioni d’uso:

Rollover : requisito di puntata prima di poter prelevare le vincite

: requisito di puntata prima di poter prelevare le vincite Quote minime : spesso pari o superiori a 1.50 o 2.00

: spesso pari o superiori a 1.50 o 2.00 Scadenze brevi : la validità è in media di 7 giorni

: la validità è in media di 7 giorni Mercati validi: possono essere esclusi alcuni sport o tipi di scommessa

Questi bonus non sono mai prelevabili direttamente, ma le vincite ottenute rispettando le condizioni possono essere trasformate in saldo reale.

Top 3 bonus benvenuto senza deposito – Le offerte più interessanti del momento

I bonus scommesse senza deposito non sono frequenti, ma quando vengono attivati rappresentano una grande opportunità per i nuovi utenti. Diversi bookmaker con licenza ADM li hanno proposti negli anni, spesso in occasione di eventi sportivi rilevanti o come parte di un pacchetto di benvenuto più ampio.

In questa sezione trovi una selezione dei migliori bonus senza deposito offerti nel 2025 dai principali operatori presenti su Sport.it. Per ognuno abbiamo indicato:

l’importo del credito gratuito,

come attivarlo correttamente,

i requisiti da rispettare (rollover, quote, scadenze),

un parere della nostra redazione sul valore reale della promozione.

Snai – 5€ senza deposito alla registrazione

Snai è attualmente l’unico bookmaker ADM su Sport.it a offrire un vero bonus senza deposito stabile e attivabile da tutti i nuovi utenti. Il bonus si riceve alla registrazione, dopo la convalida del conto, e può essere utilizzato per piazzare scommesse sportive a quota minima stabilita.

Importo : 5€

: 5€ Attivazione : registrazione + invio documento

: registrazione + invio documento Rollover : 1x o 2x (consultare T&C)

: 1x o 2x (consultare T&C) Validità : 7 giorni

: 7 giorni Utilizzabile su: eventi sportivi pre-match o live

Consigliato per: chi vuole iniziare a scommettere gratis, testare la piattaforma senza rischi e attivare anche un secondo bonus sul deposito.

Eurobet – Offerte senza deposito su eventi speciali

Eurobet non ha un bonus senza deposito attivo in modo permanente, ma ha una lunga tradizione di promozioni mirate in occasione di eventi sportivi principali (come Europei, Mondiali o finali di Champions). In quei casi offre free bet o giocate omaggio senza obbligo di versamento.

Importo : variabile (5–10€)

: variabile (5–10€) Attivazione : spesso automatica post-registrazione + verifica

: spesso automatica post-registrazione + verifica Validità : promozioni a tempo limitato

: promozioni a tempo limitato Condizioni: quote minime e mercati specifici

Consigliato per: utenti che vogliono sfruttare promozioni occasionali o che intendono iscriversi in prossimità di eventi calcistici importanti.

Sisal – Promozioni senza deposito occasionali

Sisal non offre un bonus senza deposito fisso, ma nel tempo ha attivato campagne promozionali con credito gratuito o free bet per i nuovi utenti, anche senza versamento. Si tratta di offerte limitate, ma da tenere d’occhio perché proposte su un operatore storico e affidabile.

Importo : variabile (es. 5€ o giocate da 10€)

: variabile (es. 5€ o giocate da 10€) Attivazione : solo in periodi promozionali

: solo in periodi promozionali Utilizzo : vincolato a determinati eventi o quote

: vincolato a determinati eventi o quote Combinabile con: bonus di benvenuto sul primo deposito

Consigliato per: chi è disposto ad aspettare il momento giusto e vuole ricevere offerte su una delle piattaforme più complete del mercato.

Bookmaker Importo Bonus Attivazione Validità Requisiti Snai 5€ Registrazione + Verifica documento 7 giorni Rollover 1x, scommesse su eventi sportivi Eurobet Variabile (5–10€) Registrazione + Verifica conto Tempo limitato Quote minime e mercati specifici Sisal Variabile (5€ o 10€) Campagne promozionali Dipende dalla promozione Quote minime, solo eventi selezionati

Vantaggi dei bonus senza deposito

I bonus benvenuto senza deposito rappresentano una delle forme promozionali più interessanti nel mondo delle scommesse online, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al betting. Ecco i principali vantaggi di queste offerte gratuite, che li rendono così richiesti dagli utenti.

1. Nessun rischio economico

Il primo e più evidente vantaggio è che non richiedono alcun versamento iniziale. L’utente può esplorare la piattaforma, piazzare le prime scommesse e valutare il servizio senza mettere mano al portafoglio.

2. Accessibilità immediata

I bonus vengono accreditati subito dopo la registrazione e la convalida del conto, senza ulteriori passaggi. Questo li rende particolarmente semplici da attivare, anche per chi ha poca esperienza con i siti di scommesse.

3. Ottimo per testare il bookmaker

Queste promozioni sono perfette per chi vuole valutare la qualità della piattaforma prima di decidere se depositare. È possibile provare il palinsesto, navigare l’interfaccia e testare l’assistenza clienti senza impegno.

4. Disponibili anche da mobile

Tutti i principali bookmaker ADM consentono di attivare e utilizzare i bonus senza deposito anche tramite app, rendendo l’esperienza ancora più rapida e comoda.

5. A volte cumulabili con altre offerte

In alcuni casi, come nel pacchetto di benvenuto Snai, il bonus senza deposito si combina con un secondo bonus sul primo deposito, offrendo un doppio vantaggio in fase di iscrizione.

Attenzione ai limiti: cosa controllare prima di attivarli

Anche se i bonus senza deposito sono molto vantaggiosi per chi vuole iniziare a scommettere senza rischi, è fondamentale essere consapevoli dei vincoli e delle condizioni che li accompagnano. Ecco i principali aspetti da tenere sotto controllo prima di attivare l’offerta.

1. Rollover spesso più alto

Rispetto ai bonus con deposito, quelli senza deposito prevedono requisiti di puntata (rollover) generalmente più elevati. Questo significa che dovrai scommettere più volte l’importo del bonus prima di poter prelevare eventuali vincite. Alcuni operatori richiedono un rollover x3, x5 o più.

2. Scadenza breve

La validità di questi bonus è spesso limitata a pochi giorni, di solito tra 3 e 7. Se non li usi entro il termine stabilito, l’importo viene annullato automaticamente.

3. Quote minime obbligatorie

Per rispettare i requisiti del bonus, le scommesse devono essere piazzate su eventi con quota minima specifica. Di solito si va da 1.50 a 2.00, ma può variare in base al bookmaker. Le giocate su quote inferiori non vengono considerate valide ai fini del riscatto.

4. Mercati e sport esclusi

Alcuni bonus non sono validi su tutti i mercati o discipline. Potrebbero essere esclusi sport virtuali, casinò, sistemi o determinati tipi di scommessa. Leggere i termini e condizioni è sempre fondamentale.

5. Bonus non prelevabile

Il bonus in sé non può essere ritirato: si tratta di credito promozionale. Solo le eventuali vincite, una volta soddisfatti i requisiti, diventano saldo reale e prelevabile.

Il consiglio della redazione: anche se gratuito, tratta il bonus come un’opportunità seria. Leggi le condizioni, rispetta le scadenze e usalo con attenzione per sfruttarlo al massimo.

Il modo migliore per iniziare a scommettere gratis

I bonus di benvenuto senza deposito rappresentano una delle modalità più convenienti per avvicinarsi al mondo delle scommesse sportive in modo gratuito e senza rischi. Anche se spesso limitati nell’importo e vincolati da requisiti di utilizzo, offrono l’opportunità concreta di testare un bookmaker ADM e, in alcuni casi, di trasformare il credito promozionale in vincite reali.

Operatori come Snai offrono promozioni stabili e facilmente attivabili, mentre altri come Eurobet e Sisal lanciano bonus senza deposito in occasione di eventi speciali. Resta sempre fondamentale leggere attentamente le condizioni, rispettare le scadenze e conoscere il funzionamento del rollover.

Vuoi iniziare a scommettere senza versare nulla? Scopri i migliori bonus benvenuto senza deposito disponibili oggi su Sport.it, confronta le offerte dei bookmaker ADM e attiva subito quella più adatta a te.

