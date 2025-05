Pronostico Sinner-Lehecka: statistiche e analisi Roland Garros

Il Roland Garros entra nel vivo con uno degli incontri più attesi del terzo turno: il confronto tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Dopo due agevoli vittorie, l’azzurro si trova ora di fronte a un avversario giovane e motivato, pronto a dare battaglia per un posto negli ottavi di finale. Analizziamo insieme statistiche, precedenti e le principali quote di questo match che promette spettacolo e grande equilibrio tecnico.

Statistiche e precedenti: Sinner favorito, ma attenzione a Lehecka

Il match tra Sinner e Lehecka si preannuncia interessante per diversi motivi:

Precedenti diretti : i due si sono affrontati due volte nel circuito ATP nel 2024 (a Pechino e Indian Wells ), con doppia vittoria per Sinner in due set.

: i due si sono affrontati due volte nel circuito nel 2024 (a e ), con doppia vittoria per in due set. Stato di forma : Sinner è reduce da sedici vittorie consecutive negli Slam, avendo superato agilmente sia Rinderknech che Gasquet nei primi turni a Parigi.

: è reduce da sedici vittorie consecutive negli Slam, avendo superato agilmente sia che nei primi turni a Parigi. Ranking ATP : Sinner è attualmente il numero uno del mondo, mentre Lehecka si trova al 34° posto, dopo essere stato anche numero 22.

: è attualmente il numero uno del mondo, mentre si trova al 34° posto, dopo essere stato anche numero 22. Prestazione recente di Lehecka: il ceco ha eliminato Thompson e Davidovich Fokina, mostrando solidità e capacità di lottare nei momenti chiave.

Le quote dei principali bookmaker riflettono la netta preferenza verso Sinner: la vittoria dell’italiano è offerta a 1,07, mentre un successo di Lehecka oscilla tra 8,25 e 8,50.

La notizia principale riguarda il confronto tra due tennisti che si stimano e si conoscono bene anche fuori dai campi ufficiali. In particolare:

Sinner ha battuto Gasquet con un netto 6-3 6-0 6-4, salutando la leggenda francese al suo ultimo incontro al Roland Garros .

ha battuto con un netto 6-3 6-0 6-4, salutando la leggenda francese al suo ultimo incontro al . Il giovane italiano, dopo aver superato in scioltezza i primi due turni, si trova ora di fronte a un avversario che non ha nulla da perdere e che ha già dimostrato in allenamento di poter mettere in difficoltà il numero uno del mondo.

Lehecka, pur partendo sfavorito, ha già fatto vedere di poter reggere la pressione sui grandi palcoscenici, grazie a un tennis aggressivo e a una buona condizione fisica.

La strategia di Sinner sarà quella di chiudere il match rapidamente, risparmiando energie preziose per i turni successivi. Per chi guarda alle scommesse, il 3-0 secco in favore dell’italiano nel “set betting” è quotato tra 1,60 e 1,63, segno che i bookmaker si aspettano una sua netta affermazione.

In sintesi, il match tra Sinner e Lehecka promette spettacolo e potrebbe rappresentare un interessante banco di prova per l’azzurro. Le quote evidenziano un chiaro favoritismo per Sinner, mentre il ceco cercherà di sorprendere sfruttando la sua spensieratezza. Per chi segue le scommesse, il successo dell’italiano è visto come altamente probabile dalle principali agenzie.

