Pronostico e statistiche Roland Garros: Gauff e Alcaraz protagonisti

Il Roland Garros si sta rivelando uno dei tornei più attesi della stagione, grazie anche alle storie che animano il circuito del tennis mondiale. Tra le protagoniste troviamo la giovane americana Coco Gauff, che continua la sua corsa senza particolari difficoltà, confermando ancora una volta il proprio talento. Ma oltre alle prestazioni sportive, il torneo parigino regala anche aneddoti curiosi che coinvolgono i grandi nomi del tennis contemporaneo come Carlos Alcaraz.

Statistiche e pronostico su Coco Gauff al Roland Garros

Coco Gauff, attuale numero 2 del ranking mondiale, ha mostrato solidità nei primi turni del Roland Garros. Dopo aver superato agevolmente l’australiana Gadecki e la ceca Valentova, la tennista americana si prepara ora ad affrontare un’altra avversaria della Repubblica Ceca, Marie Bouzkova. La sua prestazione è stata finora convincente e la sua storia personale aggiunge ulteriore fascino al suo percorso nel torneo francese.

Un elemento interessante riguarda il pronostico sulle sue possibilità di successo. Secondo i principali bookmakers internazionali:

Gauff occupa la terza posizione tra le favorite per la vittoria finale

occupa la terza posizione tra le favorite per la vittoria finale Le principali candidate al titolo sono Iga Swiatek , seguita da Sabalenka

, seguita da La quota di Gauff risulta decisamente superiore rispetto alle prime due, segno che i pronostici la vedono sì tra le protagoniste, ma non come favorita assoluta

risulta decisamente superiore rispetto alle prime due, segno che i pronostici la vedono sì tra le protagoniste, ma non come favorita assoluta Nel tabellone maschile, il favorito è proprio Alcaraz, davanti a Sinner

Oltre agli aspetti tecnici, il Roland Garros si anima anche di storie di rapporti personali tra giovani stelle. Un curioso aneddoto raccontato dalla stessa Gauff riguarda uno scambio di messaggi privati con Alcaraz. Sei anni fa, quando entrambi erano giovanissimi e vinsero le rispettive competizioni a squadre (Fed Cup Junior per lei, Coppa Davis Junior per lui), lo spagnolo tentò di riallacciare i contatti inviandole un messaggio. All’epoca, Gauff non rispose, non ricordando il collega. Solo anni dopo, in occasione della vittoria di Alcaraz allo US Open, la giovane americana gli scrisse per congratularsi, svelando così la simpatica sequenza di messaggi che oggi li lega in un rapporto più familiare e cordiale.

Il percorso di Coco Gauff al Roland Garros prosegue a ritmo sostenuto, anche se i pronostici parlano chiaro: la tennista americana è sì tra le favorite, ma parte dietro a Swiatek e Sabalenka. Le quote dei bookmakers rispecchiano queste aspettative, con la statunitense in terza posizione tra le possibili vincitrici del torneo. Segui i nostri aggiornamenti per non perderti le prossime analisi sulle principali protagoniste del tennis mondiale e sulle quote dei grandi tornei!