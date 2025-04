Il Como ritrova la vittoria e mette un’ipoteca sulla salvezza. Al Giuseppe Sinigaglia, i lariani superano il Torino per 1-0 grazie a un gol nel primo tempo di Tasos Douvikas, salendo a 36 punti in classifica, 12 in più dell’Empoli terzultimo (atteso domani dalla sfida contro il Napoli). Una vittoria preziosa per la squadra di Cesc Fabregas, sempre più vicina all’obiettivo stagionale.

3 crucial points at the Sinigaglia!!!! ⚪️🔵 pic.twitter.com/GdToA1gRQu — Como1907 (@Como_1907) April 13, 2025

Douvikas sblocca la gara: Como avanti al 38′

Nel primo tempo il Como parte forte e prova a fare la partita, mentre il Torino si affida alle ripartenze. L’equilibrio viene rotto al 38’ minuto: azione in velocità, rifinitura di Ikoné per Vojvoda, che dalla fascia mette in mezzo un pallone perfetto per Douvikas. Il centravanti greco svetta di testa e batte Milinkovic-Savic, siglando l’1-0. La squadra di casa sfiora il raddoppio allo scadere con Alberto Moreno, il cui tiro da fuori viene deviato in angolo dal portiere granata.

Gol annullato a Ilic nel recupero: episodio da moviola

Nel secondo tempo il Como controlla il gioco, mentre il Torino tenta il forcing alla ricerca del pareggio. Nei minuti di recupero, arriva l’episodio che farà discutere: Ivan Ilic va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro Marcenaro annulla la rete per un’irregolarità di battuta da parte di Biraghi, che scivola toccando due volte il pallone, come accaduto recentemente a Julian Alvarez in Champions League. Un dettaglio che cambia il destino del match.

Elmas il più vivace tra i granata, Como in apprensione per Sergi Roberto

Il Torino di Vanoli, che ha lasciato in panchina Casadei, si affida soprattutto alla vivacità di Elmas, tra i più pericolosi nella ripresa, ma senza successo. Nel finale, preoccupazione per il Como, costretto a fare a meno di Sergi Roberto, uscito per un infortunio nella seconda metà del secondo tempo. Da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni.

Como vicino alla salvezza, Torino beffato nel finale

Con questi tre punti fondamentali, il Como può guardare con fiducia alle ultime sei giornate di campionato. La salvezza, seppur non ancora matematica, è ormai a portata di mano. Amara invece la domenica del Torino, che esce dal Sinigaglia con zero punti e molte polemiche legate all’episodio finale. Per i granata, si complica la corsa verso l’Europa.

