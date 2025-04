Il Parma blocca anche la Fiorentina, al “Franchi” finisce a reti inviolate: Viola mai davvero pericolosi

Fiorentina-Parma 0-0, una sfida intensa ma senza reti quella andata in scena allo stadio Artemio Franchi tra Viola e Ducali. Finisce 0-0 un match equilibrato, caratterizzato da buone trame di gioco, qualche protesta arbitrale e occasioni sprecate, soprattutto nella ripresa.

Meglio il Parma in avvio, viola pericolosi in contropiede

In una giornata grigia su Firenze, il Parma scende in campo con il lutto al braccio per ricordare l’ex calciatore Giuseppe Bolano, scomparso nei giorni scorsi a soli 47 anni. Gli ospiti partono forte e si rendono subito pericolosi in un paio di occasioni nei primi dieci minuti, ma trovano sulla loro strada un De Gea attento e reattivo.

Con il passare dei minuti, cresce la Fiorentina, che prova a prendere in mano il possesso palla ma soffre la velocità delle ripartenze ducali. Nel finale di primo tempo, episodio che fa discutere: Valeri, già ammonito, interviene in ritardo su Pongracic, ma per l’arbitro Manganiello non ci sono gli estremi per il secondo giallo. Si va così all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Kean spreca, Richardson segna ma è fuorigioco

Nessuna sostituzione al rientro in campo. Dopo una fase di studio, al 54’ arriva la grande chance per i viola: Kean si ritrova a tu per tu con Suzuki, ma sbaglia mira e calcia fuori. Al 68’ Dodô ci prova dalla distanza, ma è bravo Suzuki a deviare in angolo.

Al 75’ il Parma trova il gol con Richardson, che insacca di precisione, ma l’attaccante era partito in netto fuorigioco: rete annullata. Nel finale la Fiorentina spinge con maggiore convinzione, mentre il Parma abbassa il baricentro per difendere il pari.

Un punto per parte, poche certezze

Nonostante i tentativi finali, nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio. Finisce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto alla Fiorentina, che nel finale ha spinto di più ma non ha trovato la giocata decisiva.

