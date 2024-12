Il Como brilla in casa e chiude il 2024 respirando aria di salvezza: Lecce battuto e sorpassato

Como-Lecce 2-0, i lariani brillano in casa con la stella Nico Paz e Cutrone: salentini battuti e sorpassati, si respira aria di salvezza. Vittoria convincente per il Como nell’ultima gara dell’anno solare, coronando il 2024 dello storico ritorno in Serie A con un successo importante. Al “Sinigaglia”, i lariani hanno superato il Lecce guadagnando tre punti fondamentali nella corsa salvezza e scavalcando in classifica proprio i salentini.

Dominio lariano fin dall’inizio

Il Como ha imposto il proprio gioco fin dai primi minuti. Al 4′, Patrick Cutrone ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa, lasciando intuire il predominio dei padroni di casa. Al 30′, l’occasione d’oro per sbloccare il match: Nico Paz si è procurato un calcio di rigore dopo un fallo di Baschirotto. Tuttavia, il portiere leccese Falcone si è superato, neutralizzando il tiro centrale dell’argentino e mantenendo il risultato sullo 0-0.

La partita si è decisa nella ripresa

La pressione del Como ha continuato a crescere, e al 49′ è arrivato il meritato vantaggio. Nico Paz si è riscattato con una conclusione precisa di sinistro dal limite dell’area, infilando il pallone nell’angolino basso alla destra di Falcone. I lariani non hanno mai abbassato il ritmo, e al 79′ hanno chiuso la partita: un intervento incerto di Falcone su un tiro di Van der Brempt ha favorito il tap-in vincente di Cutrone, che ha siglato il definitivo 2-0.

Con questa vittoria, il Como sale a 18 punti, posizionandosi al 14° posto in classifica. I lariani allungano così a +4 sulla zona retrocessione, occupata dal Cagliari terzultimo, e scavalcano un Lecce fermo a quota 16. Otto punti raccolti nelle ultime cinque gare rappresentano un ottimo bottino per la squadra di Fabregas, che ora può guardare al 2025 con maggiore ottimismo.

