Il Cagliari affonda il Monza e fa un deciso passo verso la salvezza: tre reti davanti al pubblico di casa

Cagliari-Monza 3-0, la squadra di Nicola affonda il Monza con un gran secondo tempo: per i sardi ora la salvezza è più vicina, brianzoli con un piede in B. Il Cagliari vince nettamente lo scontro diretto con il Monza alla Unipol Domus, con tutte le reti arrivate nella ripresa. Apre Viola di testa, raddoppia Gaetano su punizione, chiude Luvumbo in contropiede.

MEZZOGIORNO DI FUOCOOOO 🔥❤️💙 pic.twitter.com/KuCnRtFOet — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 30, 2025

Le scelte iniziali di Nicola e Nesta

Davide Nicola schiera la sua squadra con il 3-4-2-1 e si affida a Caprile fra i pali, Luperto, Mina e Paolino in difesa. A centrocampo, con Adopo c’è Prati, mentre sulle corsie laterali troviamo Zortea a destra e Augello a sinistra. In attacco, a sostegno di Piccoli, spazio a Viola e Felici.

3-5-2 invece per Alessandro Nesta, con Mota Carvalho e Keita Baldé in attacco supportati da Birindelli e Kyriakopoulos sulle fasce. A centrocampo, con Bianco, giocano Castrovilli e Akpa Akpro, mentre in difesa davanti a Turati spazio a Pereira, Izzo e D’Ambrosio.

Succede tutto nella ripresa

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il Cagliari si scatena nella ripresa. Apre le marcature Viola con un colpo di testa su assist di Augello, mentre il raddoppio porta la firma di Gaetano, che beffa Turati sul proprio palo. Nel finale, con il Monza sbilanciato in avanti alla ricerca del gol per riaprire la gara, arriva la rete di Luvumbo, che chiude definitivamente il match. Il Cagliari sale così a 29 punti, mentre il Monza resta ultimo con 15 punti.

