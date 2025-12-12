Il Bologna vola anche in Europa: ribaltato il Celta Vigo, ottavo posto a un passo

Il Bologna ribalta il Celta Vigo nella sesta giornata di Europa League e torna dalla Galizia con un 2-1 che vale oro. La partita si decide nella ripresa grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi, che prima trasforma un rigore e poi completa la rimonta dopo il vantaggio iniziale firmato Zaragoza.

La doppietta di #Bernardeschi ribalta il #CeltaVigo: #Bologna a 2 punti dall'ottavo posto. Successo meritato della squadra di Italiano, che si impone per 2-1 dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. Nel secondo tempo sale in cattedra il numero 10 rossoblù #CeltaBologna pic.twitter.com/LsHx5twfJW — I fatti nostri (@Infofatti) December 12, 2025

Un secondo tempo di qualità, costruito dopo una prima frazione complicata e resa più insidiosa dalla pioggia battente di Balaídos. La squadra di Italiano, alle prese con i soliti problemi numerici in difesa, cresce durante il match, e arriva una vittoria che la porta a quota 11 punti nel girone. L’ottavo posto è oggi a 13, e il Bologna adesso può davvero sognare una qualificazione diretta.

Italiano, in emergenza piena, ridisegna il reparto arretrato con Lykogiannis centrale accanto a Heggem, mentre Moro sostituisce Ferguson e Bernardeschi agisce a destra nel trio offensivo con Fabbian e Rowe alle spalle di Castro. Il Celta, con Radu tra i pali e Swedberg dal primo minuto, si schiera con un 3-4-1-2 che punta alle ripartenze.

Il primo squillo è rossoblù, ma al 17’ la partita si mette male: scivolata di Lykogiannis sul lato destro, Swedberg approfitta del varco e serve Zaragoza, libero in mezzo all’area: il giocatore del Celta non si lascia scappare l’occasione e sigla l’1-0. Il Bologna reagisce subito, costruisce due buone occasioni con Rowe e Castro, ma Radu tiene in piedi i galiziani.

Nel finale Bernardeschi serve Castro per l’occasione del possibile pareggio, ma il tentativo dell’attaccante viene neutralizzato ancora dal portiere rumeno. I rossoblù protestano anche per un tocco di mano di Beltran, ma Petrescu lascia correre.

Il secondo tempo parte con più coraggio da parte del Bologna. Bernardeschi trova Pobega per il gol dell’1-1, poi annullato per fuorigioco, ma la svolta arriva pochi minuti dopo: Pobega cade in area, il Var corregge la prima decisione e assegna il rigore. Bernardeschi è glaciale e firma l’1-1. (continua dopo la foto)

Il Celta prova a reagire inserendo Aspas e Jutglà, ma i rossoblù intensificano la pressione e al 29’ trovano il sorpasso: errore di palleggio dei padroni di casa, Aspas commette un grave errore e Bernardeschi ne approfitta, entra in area e batte Radu sul secondo palo per l’1-2 definitivo.

Italiano nel finale inserisce forze fresche, la squadra gestisce con ordine e chiude gli ultimi minuti senza rischiare. E ora il Bologna, che giò sta disputando un campionato di altissimo livello, può sognare di avanzare direttamente anche sui palchi europei.

