Il Bologna beffa all’ultimo un bel Torino: partita pazza e ricca di emozioni, ma alla fine ride Italiano

Un venerdì sera ricco di emozioni per i tifosi di Bologna e Torino. Al Dall’Ara è andata in scena una partita ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e di situazioni e, soprattutto, di gol. Alla fine, la squadra di Italiano è uscita vittoriosa per 3-2 grazie a un autogol di Biraghi proprio al 90esimo. Una beffa che i granata non avrebbero meritato.

Il Bologna vince in rimonta contro il Torino (da 1-2 a 3-2) al 90' con questo autogol clamoroso di Biraghi che devia in porta un pallone innocuo calciato malissimo da Castro 😰#BolognaTorino #Biraghi #SerieA #Rompipallone pic.twitter.com/cJKp5BlDn1 — Rompipallone.it (@Rompipallone_) February 14, 2025

Il match parte subito con un ritmo elevato. La pioggia incessante che accompagna la serata bolognese rende il campo del Dall’Ara difficile, ma non impedisce ai protagonisti di offrire uno spettacolo avvincente. Dopo un inizio travolgente del Bologna, che domina con la velocità e la tecnica di Ndoye e Dominguez, è il Torino a provare a reagire.

Il primo vero episodio di rilievo arriva al 13’, quando viene inizialmente fischiato un rigore a favore del Bologna, ma il Var aiuta Fabbri a correggere la decisione: il fallo era per il Torino. I rossoblù continuano a premere e al 33′ arriva il gol del vantaggio: rapida ripartenza orchestrata da Freuler e Pobega, palla che raggiunge Ndoye e l’attaccante, velocissimo, si libera di Coco e batte Milinkovic.

La risposta del Torino è altrettanto decisa. Al 36’ Adams si invola verso la porta, ma Skorupski è decisivo nel respingere il tiro. Non passa molto, e al 37’ arriva il meritato pareggio granata: un lancio perfetto di Adams trova Maripan, che assiste Vlasic per il gol dell’1-1. Una bella iniezione di fiducia per il Toro

Nel secondo tempo la partita cambia al 62’, quando Paolo Vanoli inserisce Elmas, al debutto con la maglia granata. Bastano pochi minuti per il macedone per entrare nel vivo: al 65’, un tunnel su Beukema e un magnifico scavetto su Skorupski portano il Torino in vantaggio, 2-1. Ma nonostante il colpo subito, il Bologna non molla.

Il Bologna beffa un buon Torino nel finale

Al 68’, per un fallo di Casadei su Pobega viene fischiato un rigore agli emiliani: ancora lo scatenato Ndoye trasforma senza esitazioni. La partita è di nuovo in parità, 2-2. La sfida sembra destinata a concludersi con un pareggio, ma proprio all’ultimo respiro, al 90’, il Bologna trova il gol della vittoria. Un tiro innocuo di Castro, deviato malamente da Biraghi e si infila nella rete granata, regalando i tre punti al Bologna.

Con questa vittoria, Italiano sale al settimo posto in classifica, superando il Milan di tre punti. Per il Torino, invece, arriva la prima sconfitta del 2025, ma i tifosi granata possono consolarsi con la crescita della squadra in termini di gioco e intensità.

Alla fine, Bologna e Torino si sono affrontate a viso aperto, regalando uno spettacolo di qualità e intensità. Il 3-2 premia il coraggio dei padroni di casa, ma lascia l’amaro in bocca alla squadra di Vanoli. La vittoria permette al Bologna di mantenere la settima posizione in classifica davanti al Milan, in attesa del recupero che vedrà i rossoblù affrontare proprio gli uomini di Conceicao.

