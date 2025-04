Ignazio Boschetto de Il Volo, la splendida notizia è appena arrivata

È arrivata una splendida notizia per Il Volo ed in particolare per uno dei tre componenti: Ignazio Boschetto. La notizia è stata da poco annunciata e siamo sicuri che renderà felici tutti i fan del trio. Pochi se lo sarebbero aspettati. Adesso la vita di Ignazio sarà sicuramente più bella e completa. (Continua…)

Splendida notizia per Ignazio Boschetto

Il 2024 ha segnato un momento speciale nella vita di Ignazio Boschetto, tenore del celebre trio musicale Il Volo. Nel settembre dello stesso anno, ha unito la sua vita a quella di Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana, in una cerimonia civile a San Lazzaro di Savena, Bologna. Alla celebrazione hanno partecipato ovviamente anche gli altri due membri del gruppo, Piero Barone e Gianluca Ginoble, sottolineando il forte legame di amicizia che li unisce. Adesso Ignazio e Michelle hanno annunciato un’altra splendida notizia, che sicuramente renderà felici i fan del trio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)