Ida Platano, cosa succede al suo trono: “È finita così”

Ida Platano è stata protagonista del trono di Uomini e Donne over da anni, per poi passare al trono classico dove infiamma l’attuale stagione del programma targato Maria De Filippi. Tornata in trasmissione dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza è pronta a rimettersi in gioco per trovare il suo cavaliere. Il percorso di Ida è stato frastagliato e con un epilogo inaspettato. Ecco cosa sta succedendo.

Ida Platano, cosa succede al suo trono

Dalla registrazione del 22 aprile sappiamo che Ida avrà un duro scontro con Mario Cusitore dopo la conferma sull’indiscrezione trapelata sulla ragazza con cui era stato visto in un B&B, che porterò la donna ad eliminarlo seduta stante. Successivamente la tronista uscirà dallo studio. Nella registrazione di ieri 23 aprile, si scontra con Pierpaolo Siano che deciderà di lasciare il programma. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni pare che Ida non riesca più a sopportare la pressione e scoppia in lacrime per poi prendere una decisione importante (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)