Ibanez ma che fai? Autogol clamoroso in Arabia

Roger Ibanez, ex difensore della Roma, ha regalato al suo ex avversario nella Lazio Milinkovic Savic una vittoria nel derby saudita tra Al Hilal e Al-Ahli, con un autogol di testa da dimenticare. L’errore del brasiliano ha fissato il punteggio sul 3-1 per l’Al Hilal, che ha consolidato il suo primato in classifica.

La gara era già in salita per l’Al-Ahli, che si trovava sotto di due reti dopo i gol di Mitrovic e Milinkovic Savic poco dopo la prima mezz’ora. Il gol della speranza era arrivato al 58’ con Saint Maximin, che aveva accorciato le distanze con un bel tiro da fuori area. Ma al 67’ è arrivato il colpo di grazia per la squadra di Gedda, firmato involontariamente da Ibanez.

L’ex Roma ha infatti commesso un grave errore di valutazione su un lancio lungo dell’Al Hilal, tentando di restituire la palla al suo portiere Mendy con un colpo di testa. Il problema è che l’estremo difensore francese stava uscendo dalla propria porta per anticipare l’attaccante avversario e si è trovato spiazzato dal retropassaggio del suo difensore. Il pallone ha superato Mendy e si è insaccato lentamente in rete, tra lo stupore generale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rober Ibanez sorride dopo l’autogol realizzato in Arabia con la maglia dell’Al-Hilal

Ibanez si è preso la testa tra le mani, rendendosi conto dell’assurdità del suo autogol. Sul fronte opposto, Milinkovic Savic ha esultato con i suoi compagni, festeggiando l’importante successo in chiave vittoria del campionato. L’ex Lazio è uno dei leader dell’Al Hilal, che vanta una rosa stellare con nomi come Neymar, Koulibaly e Neves.

L’Al Hilal ha così mantenuto il suo vantaggio di quattro punti (29 totali) sull’Al-Nassr, secondo in classifica. L’Al-Ahli invece è scivolato al quinto posto, a sette lunghezze dalla vetta. Tra le delusioni della squadra di Firmino e Mahrez spicca quella di Ibanez, la cui avventura araba non può certo considerarsi al momento “fortunata”.