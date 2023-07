Hojlund tra United e Psg: lui ha una preferenza

Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta, è diventato una vera e propria star del mercato estivo europeo. Sul centravanti danese sono piombati due club di caratura mondiale come Manchester United e Paris Saint-Germain, entrambi disposti a mettere sul piatto i 70-80 milioni richiesti dalla Dea per il cartellino del classe 2003.

Ad oggi la preferenza di Hojlund sembra chiara: lui vuole il Manchester United. Da diverse settimane l’attaccante dell’Atalanta sta intrattenendo dialoghi a distanza con il tecnico Red Devils Ten Haag e conta di poter fare presto le valige per giocare quanto prima in Premier League. Resta tuttavia da decifrare come l’inserimento del Psg possa destabilizzare Hojlund che con il trasferimento a Parigi andrebbe a guadagnare più rispetto a quanto promesso dallo United. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Hojlund esulta dopo un gol siglato nel match di qualificazione per Euro 2024 tra Danimarca e Slovenia

Il mercato dell’Atalanta non si ferma però al mercato in uscita: i nerazzurri hanno infatti chiuso per l’acquisto dell’attaccante El Bilal Touré, maliano classe 2001 prelevato dall’Almeria per circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Un’operazione importante a livello economico e parzialmente finanziata dalla contemporanea cessione di Boga, trasferitosi al Nizza in cambio di 18 milioni di euro.