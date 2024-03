Ieri, 13 marzo, una famosa attrice ha pubblicato un post sui suoi social che arriva come una doccia fredda: le fotografie in ospedale sono state corredate dal triste annuncio di una malattia terribile. La comunità dei fan è in choc è si è subito riunita sotto al post per scrivere parole di conforto.

Il post su Instagram con il triste annuncio

«Mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Spero che condividendo questo aiuti gli altri a trovare conforto, ispirazione e sostegno nel proprio viaggio». È con queste parole che una famosissima attrice ha voluto dare l’annuncio della terribile malattia. La frase è stata scritta a corredo di alcune fotografie pubblicate come post sul suo profilo Instagram. La notizia è arrivata come una doccia fredda e gli scatti che la ritraggono in ospedale contrastano con le tante fotografie patinate pubblicate in precedenza sul profilo pubblico. Tra le dolorose immagini nell’ambiente clinico, alle prese con macchinari per lo screening, l’attrice ha voluto inserire il suo racconto della malattia.

Il racconto tragico: quattro interventi sul tumore

«Nel febbraio 2023, nel tentativo di fare un semplice controllo sulla mia salute, ho fatto un test genetico che verifica novanta geni del tumore – si legge nel post pubblicato dall’attrice su Instagram -. Sono risultata negativa per tutti, incluso il BRCA (il gene del cancro al seno più conosciuto). Anche mia sorella Sara era negativa. Ci siamo chiamate e ci siamo date il cinque a telefono. Lo stesso inverno ho anche avuto una mammografia negativa». L’attrice ha poi continuato raccontando la svolta tragica e inaspettata: «Due mesi dopo mi è stato diagnosticato il tumore al seno. Negli ultimi dieci mesi ho subito quattro interventi chirurgici, tanti giorni passati a letto che non riesco neanche a contare ed ho imparato più cose sul tumore, il trattamento del tumore e gli ormoni di quanto avrei mai potuto immaginare. Stranamente ho pianto solo due volte. Immagino di non aver sentito il tempo di piangere. La mia attenzione si è concentrata e ho messo da parte le emozioni che avrei sentito interferire con la mia capacità di mantenere la lucidità».

