“Ho detto sì”: la famosa di Canale 5 si sposa

Ospite a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 27 ottobre la famosa della tv ha annunciato che si sposa, “lo farò in chiesa. Ancora non ci credo“, ha detto emozionata. Il matrimonio è previsto per l’anno prossimo. Finalmente anche per lei è arrivata la felicità dopo il lungo periodo difficile che ha dovuto affrontare a causa delle condizioni di salute del figlio.

La famosa di Canale 5 si sposa

La data è fissata per il 10 luglio 2025. Paola Caruso sposerà il suo compagno Gianmarco. Ad annunciarlo, emozionatissima, è stata la stessa showgirl nell’ultima puntata di Verissimo: “Mi sposo, lo farò in chiesa. Ancora non ci credo. La data è il 10 luglio. Sono pronta”. Da tempo l’ex Bonas di Avanti un altro è spesso ospite in televisione per parlare dei problemi di salute del figlio Michele, che ha un nervo della gamba atrofizzato a causa di un farmaco sbagliato che gli era stato somministrato in Egitto. Tanti i momenti difficili, tante le lacrime, ma questa volta sono di gioia, nel raccontare la storia con il fidanzato Gianmarco.

