Hellas Verona nel mirino degli americani, ecco l’offerta dagli USA per rilevare il club

Hellas Verona, le voci su un possibile cambio di proprietà per la squadra scaligera si fanno sempre più insistenti, e questa volta arrivano dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo di private equity texano Presidio Investors sarebbe al lavoro per raccogliere 75 milioni di euro destinati all’acquisizione della quota di controllo del club scaligero. L’interesse per una possibile cessione della società guidata da Maurizio Setti non è nuovo, ma finora le trattative non hanno portato a una conclusione concreta.

Italian football team Hellas Verona is a potential takeover target for a group of US-based investors https://t.co/p4rUFN5dYd — Bloomberg (@business) November 20, 2024

Stando alle fonti, il club sarebbe aperto sia alla vendita della maggioranza che a quella di una quota di minoranza, offrendo diverse possibilità agli eventuali acquirenti. Il bilancio del Verona, tuttavia, non gioca a favore di un’operazione facile: nel 2022/23 il club ha riportato perdite per 19,9 milioni di euro, un netto peggioramento rispetto ai 5,1 milioni registrati nell’esercizio precedente, complice anche un calo nei ricavi e l’aumento dei costi operativi.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se l’interesse di Presidio Investors si tradurrà in un’offerta ufficiale. Il valore stimato dell’operazione, pari a 75 milioni, rappresenterebbe una cifra significativa per il club, consentendo potenzialmente un rilancio sia sportivo che finanziario. Tuttavia, rimangono molte incognite, a partire dalla volontà di Setti e dai termini esatti di una possibile cessione.

Leggi anche: