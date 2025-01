Helena e il suo destino al “Grande Fratello”: quale sarà il provvedimento per lei

Nella serata di venerdì 3 gennaio, nella casa del Grande Fratello c’è stata una pesante lite tra Jessica ed Helena che è culminata con quest’ultima che ha fatto un gesto decisamente inopportuno. Helena ha preso un bollitore con l’intento di lanciare addosso alla rivale. E ora si parla di un provvedimento severo nei confronti della gieffina. Infatti, a poche ore dalla prossima puntata del reality, il televoto che vedeva Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini al ballottaggio, è stato annullato. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Helena aggredisce Jessica

Durante la cena del 3 gennaio nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno cominciato a discutere lanciandosi una serie di provocazioni. La lite è ben presto degenerata e le due hanno iniziato a lanciarsi una serie di insulti reciproci, mentre gli altri concorrenti continuavano a cenare senza intervenire nella discussione tra le due donne. Ad un certo punto però Helena si è alzata lanciando minacce nei confronti di Jessica, poi si è recata in cucina e ha afferrato un bollitore elettrico pieno di acqua bollente. In quel momento sono intervenuti gli altri concorrenti del Grande Fratello per bloccarla, prima che lanciasse l'acqua bollente addosso alla rivale. La ragazza quindi ha lanciato il bollitore, ma per fortuna non ha colpito nessuno. La scena però è stata raccapricciante.

Questa è Helena che lancia il bollitore a Jessica la chiama per due volte puttana ma quanto ancora dobbiamo andare avanti #grandefratello #fuorihelena #shailenzo pic.twitter.com/dV7eAu7n5l — JESSICA (@Jessijecca) January 3, 2025

L’annuncio del “Grande Fratello”

Nelle scorse ore poi, i profili social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato la chiusura del televoto. Il pubblico avrebbe dovuto scegliere chi salvare tra Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini. Il televoto però è stato annullato perché ci sarà un provvedimento disciplinare, che evidentemente coinvolgerà uno dei gieffini che erano stati nominati. Secondo alcune indiscrezione, il provvedimento riguarderà proprio Helena e sarà molto severo.

