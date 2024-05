Varie. Il tanto atteso “grande giorno” in cui il principe Harry incontrerà suo padre, Re Carlo III, si avvicina sempre di più. Il Duca di Sussex farà presto ritorno a Londra per commemorare il decimo anniversario degli Invictus Games. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Harry torna a Londra per gli Invictus Games

L'8 maggio 2024 segna un momento significativo per la famiglia reale, poiché il principe Harry, 39 anni, si riunirà con suo padre, re Carlo III, 75 anni, per la seconda volta dopo la diagnosi choc di cancro. Il Duca di Sussex farà ritorno a Londra per partecipare alla cerimonia, presso la Cattedrale di St Paul, per il decimo anniversario degli Invictus Games. Mentre il principe parteciperà all'evento, suo padre sarà coinvolto in un altro impegno nello stesso momento. L'incontro tra Harry e Carlo sottolinea un momento di grande importanza nella famiglia reale, soprattutto alla luce della recente notizia del cancro di Carlo.

Harry torna a Londra: nessun incontro con il fratello William

Il principe Harry, 39 anni, si prepara a fare ritorno a Londra per un soggiorno di tre giorni, ma la possibilità di un incontro con suo fratello William, 41 anni, sembra remota. William probabilmente sarà impegnato fuori città giovedì e venerdì, con appuntamenti in Cornovaglia e nelle Isole Scilly. "La loro relazione rimane estremamente tesa", si legge. Nonostante il desiderio espresso da Harry di incontrare suo fratello, sembra che non sia il momento opportuno. Questo sarà il secondo viaggio di Harry in Gran Bretagna quest'anno, dopo aver visitato suo padre lo scorso febbraio, subito dopo l'annuncio della sua diagnosi di cancro.

