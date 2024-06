Harry e Meghan, la figlia Lilibet compie 3 anni ma tutti notato un triste dettaglio

Tre candeline per la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle: stando a quanto riporta People, la famiglia ha celebrato la ricorrenza nel weekend, con i parenti e gli amici più stretti, all’interno della loro residenza californiana: un party in anticipo di due giorni, in attesa della festa ufficiale. Purtroppo però non c’è stato nessun riconoscimento pubblico da parte della Royal family.

Harry e Meghan, la figlia Lilibet compie 3 anni

Domenica 2 giugno Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ha festeggiato il suo birthday party. Stando al racconto esclusivo di People, infatti, i duca del Sussex hanno organizzato una “pre-festa di compleanno” in onore della loro secondogenita che ha spento ieri – 4 giugno – tre candeline. “Un party in anticipo, privato, che si è svolto nella residenza di Montecito, in California, alla quale hanno partecipato parenti e amici più stretti“, riporta il magazine statunitense.

Alla festa erano presenti solo alcuni amici intimi di Meghan e Harry e alcuni amici della piccolina. Un compleanno semplice, per pochi, con una torta preparata con le sue mani dalla Duchessa di Sussex e Doria Ragland, mamma di Meghan. C’è un dettaglio però, che tutti non hanno potuto fare a meno di notare.

