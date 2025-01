Guillermo Mariotto sbarca in Mediaset: ecco dove lo vedremo

Dopo l’uscita di scena a “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto sbarca nella rete rivale. Il noto stilista e giudice del talent show condotto da Milly Carlucci sarà ospite di un famoso programma della rete del Biscione. La notizia è stata annunciata dal giornalista Davide Maggio. (Continua…)

Chi è Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto è uno stilista e da anni ormai anche un personaggio televisivo. È divenuto famoso come giudice del talent show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci in prima serata. Nel corso della sua carriera in televisione ha partecipato anche ad altri programmi come “Notti sul ghiaccio”, “Miss Italia”, è stato ospite fisso di “Domenica In” nel 2018 e nel 2020, opinionista de “La vita in diretta” sempre nel 2020 ed ha curato una rubrica per “Detto fatto” e “BellaMa’”. (Continua…)

Guillermo Mariotto sbarca in Mediaset

Come riporta il giornalista Davide Maggio, Guillermo Mariotto, dopo la bufera che l’ha travolto a “Ballando con le Stelle”, sbarcherà presto in Mediaset, rete rivale della Rai. Lo stilista e designer sarà ospite di un famoso programma televisivo in onda nel pomeriggio. Chissà se per lui, dopo questa ospitata, potrebbero aprirsi le porte della rete del Biscione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)