Guardiola fra pubblico e privato: il rinnovo con il City fa infuriare la moglie

L’allenatore più famoso e apprezzato del mondo, Pep Guardiola, ha rinnovato con il Manchester City. Una scelta che ha portato con sé conseguenze importanti non solo per questioni sportive e professionali, ma anche per la sua vita privata. E su questo fronte le novità, secondo quanto riportano i quotidiani inglesi, sarebbero importanti e dolorose.

City in rotta verso #Palermo: il programma della settimana e la conferenza stampa di Guardiola dal capoluogo siciliano https://t.co/tkZOAFkyVI #Sicilia — Mondo Palermo (@MondoPalermo) August 4, 2025

Dopo la crisi di inizio anno, sembrava esserci ancora speranza per Pep Guardiola e la moglia Cristina Serra. La coppia, che sta insieme da 30 anni ed è sposata dal 2014, aveva iniziato le pratiche di separazione per poi bloccare tutto quando l’allenatore catalano aveva cercato di ritagliare più tempo per lei.

La Serra nel 2020 era tornata a Barcellona, perche a Manchester non era riuscita ad ambientarsi e non voleva restare nella città inglese. Cristina aveva cominciato a fare la “pendolare” sulla tratta Inghilterra-Spagna.

Un tentativo che, spiega il Sun, non sarebbe servito. E il recente rinnovo con il City fino al 2026 (ma con opzione fino al 2027) avrebbe convinto la signora Guardiola a intreprendere le pratiche per il divorzio dall’allenatore catalano.

“Il rinnovo del contratto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso” scrive il tabloid inglese riportando il pensiero di Serra, che avrebbe voluto che il marito passasse più tempo con la famiglia, magari prendendosi una pausa dalla propria carriera.

“Il rapporto è passato dall’essere amichevole a diventare distante, non c’è tensione ma è chiaro che la separazione ha raggiunto una nuova fase” ha spiegato Lorena Vazquez, giornalista spagnola tra i primi a dare la notizia del divorzio. Così, per Guardiola inizia un nuovo percorso professionale, ma la sua scelta ha portato alla fine della sua unione trentennale con Cristina Serra.

Fra pubblico e privato, il mister del City ha preferito il primo. O, per metterla in un altro modo, fra la carriera e l’amore ha scelto la carriera. E per la moglie questo ha significato la fine di tutto.

Leggi anche: