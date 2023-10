Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha svelato che Roberto De Zerbi potrebbe essere il suo successore sulla panchina dei citizens. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto la stima per il collega italiano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pep Guardiola durante Manchester City-Newcastle. (Photo by James Gill – Danehouse/Getty Images)

Al rientro dalla pausa delle nazionali, il Manchester City di Pep Guardiola affronterà il Brighton di Roberto De Zerbi. Un intreccio intenso, che vedrà affrontarsi non solo due ottime squadre ma anche due dei migliori allenatori in circolazione in questo momento. Il tecnico spagnolo non ha mai fatto mistero della stima riposta nei confronti del collega italiano.

A tal proposito il Telegraph ha svelato un particolare retroscena: nell’ultimo precedente tra le due squadre, risalente allo scorso 24 maggio, i ragazzi di De Zerbi sono riusciti a fermare sull’1-1 i Citizens. In una chiacchierata nel tunnel dopo la partita, Guardiola ha fatto questa rivelazione ai giocatori del Brighton: “De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City”.

Il futuro di Guardiola

Il contratto di Guardiola scadrà al termine della prossima stagione. Al momento non si sa se l’ex Barcellona dirà addio o andrà incontro al quarto prolungamento con il Manchester City. In caso di addio però De Zerbi non è l’unico nome: Arteta, ex vice di Pep, sta facendo molto bene all’Arsenal e potrebbe essere anche lui un profilo ideale per dare continuità al lavoro svolto.