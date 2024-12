Home | “Grande Fratello”, Zeudi non crede di essere in onda e dice tutto ad Alfonso: ecco cosa

Nel corso della puntata di ieri 2 Dicembre 2024 del Grande Fratello non sono mancati numerosi colpi di scena. Gli autori sono al lavoro per cercare di movimentare le dinamiche all’interno del reality e risollevare così gli ascolti. Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti, i quali sicuramente andranno a modificare gli equilibri nella casa. Ad esempio, Zeudi Di Palma è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. La ragazza ha già commesso una prima “gaffe”. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Zeudi parla con Alfonso credendo di non essere in onda

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello c’è anche l’ex Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma. La ragazza quando è entrata in casa è stata presentata da Alfonso Signorini come una ragazza che “ha avuto un flirt con un gieffino attualmente in gioco” svelando in un secondo momento che si trattava di Alfonso D’Apice. I due si sarebbero conosciuti a un ristorante a Napoli a fine Temptation Island. Questo ingresso è mirato a movimentare ulteriormente il triangolo amoroso ormato da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi.

