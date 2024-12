Zeudi Di Palma, l’attacco agli altri gieffini dopo il fatto grave con Lele

Continua a rimanere alta la tensione nella casa del “Grande fratello” dopo i recenti sviluppi che hanno visto coinvolti Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori. L’ex Miss Italia avrebbe infatti accusato il concorrente di averla toccata in modo indesiderato sotto le coperte, mentre lui si sarebbe difeso minimizzando il gesto. La vicenda ha messo al centro dell’attenzione temi delicati come il consenso e il rispetto dei confini personali, generando tensioni nel gruppo di inquilini e polarizzando le opinioni del pubblico. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, Zeudi accusa Emanuele

Il caso è esploso dopo le gravi accuse di Zeudi Di Palma contro Emanuele Fiori, relative a un presunto episodio di molestie avvenuto sotto le coperte durante la notte. Dopo l’accaduto, la modella campana si è confidata con la coinquilina Jessica Morlacchi rivelando si essere rimasta particolarmente scossa dal comportamento di Lele. Il suo racconto ha subito sollevato un’ondata di reazioni all’interno della Casa, dando il via ad un animato confronto tra i concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto…)

non capisco perché shaila continua a mettere in dubbio la parola di zeudi dicendo “io ho vissuto VERAMENTE la violazione del corpo” sottolineando quel veramente ma tu che cazzo ne sai zia di quello che – #grandefratello pic.twitter.com/ppbZ4sMoby — maria🦦 (@marmoon77) December 14, 2024

La reazione dei coinquilini

I coinquilini del “Grande fratello” si sono divisi tra chi ha offerto il proprio supporto incondizionato a Zeudi e chi invece si è preoccupato delle possibili conseguenze negative per la reputazione di Emanuele. “Lei l’ha fatto passare come un maniac*. – ha commentato Javier Martinez inasprito dalle affermazioni di Zeudi – Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera“.

Helena invece avrebbe difeso l’amica spiegando la necessità di rispettare il suo sentire soggettivo: “Non possiamo giudicarla per la sua reazione, in certi casi ognuno reagisce a modo suo. Se lei è esplosa qualcosa c’è. Poi aveva dieci persone attorno che la giudicavano, Shaila che continuava a chiedere cosa fosse successo“. La stessa Shaila ha invece mostrato diffidenza nei confronti del racconto di Zeudi sottolineando l’importanza di affrontare con serietà la tematica per non dare adito a fraintendimenti: “Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata. Ma poi ha usato delle parole molto forti“.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva