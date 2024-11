“Grande Fratello”, Tommaso umiliato dopo il due di picche a Maica: cosa gli hanno fatto (VIDEO)

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, Tommaso è uscito dalla casa per volare in Spagna. Una volta arrivato nella casa di Madrid ha incontrato Maica, la concorrente spagnola con la quale ha avuto un certo feeling durante la sua trasferta in Italia. Tommaso però ha precisato di vederla solo come un’amica e Maica ha reagito molto male al due di picche di lui. Non solo la ragazza, ma anche il Gran Hermano stesso ha umiliato Tommaso dopo il rifiuto a Maica. Cosa gli hanno fatto? (Continua dopo le foto)

Cos’è successo tra Maica e Tommaso

L’esperienza di Maica Benedicto al Grande Fratello è durata appena 48 ore, ma durante quei due giorni, la ragazza è rimasta particolarmente affascinata da Tommaso. Quindi il Grande Fratello ne ha approfittato e, nonostante il crescente feeling tra lui e Mariavittoria, che sono arrivati anche a baciarsi, ha mandato Tommaso in spagna per raggiungere il Gran Hermano e ritrovarsi con Maica. Contro ogni aspettativa però, Tommaso ha messo subito in chiaro: Maica è solo un’amica. Lei è rimasta molto delusa ed è scoppiata a piangere. (Continua dopo le foto)

Tommaso umiliato al “Gran Hermano” dopo il due di picche a Maica

Maica ha espresso più volte la delusione per l’atteggiamento di Tommaso. La ragazza è convinta che lui abbia detto delle cose agli altri concorrenti e altre a lei. Quindi è intervenuto il conduttore che per spiegare la situazione ha umiliato Tommy. “Lui non la voleva! Dopo parleremo con Maica e anche con lui e scopriremo tutto. Sapremo come mai lui è passato dall’essere un principe a un cucaracho”. Sul maxischermo sullo sfondo, intanto, è apparso anche un fotomontaggio di Tommaso in versione scarafaggio: “Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho”.

