Nella casa del Grande Fratello la tensione è alle stelle. Nella serata di ieri, giovedì 28 novembre 2024, ci sono stati diversi scontri tra i concorrenti. Nella casa, Shaila è esplosa contro Helena. In tugurio, Yulia e Lorenzo hanno alzato i toni. Quest’ultimo, oltre che a fare una cosa che il Grande Fratello aveva proibito, ha anche fatto un gesto aggressivo e decisamente inopportuno. Ma cosa sta succedendo? Chi ama gli attriti nel programma, ieri ha avuto pane per i suoi denti: sono volate parole forti e non solo. (Continua dopo le foto)

Lite furiosa tra Shaila ed Helena

Tutto è partito da una lite tra Shaila ed Helena. Al centro dello scontro, l’ormai famosa polpetta rifiutata a tavola e la lettera che Helena ha scritto a Lorenzo per il suo compleanno. Shaila è esplosa e ha riversato tutta la sua rabbia sulla inquilina, mentre tutti erano a tavola. “Falsona! Qui dentro ti hanno scoperta tutti. E hai rotto proprio le pa**e lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità”, così è partito il duro sfogo della ballerina. “La polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio! E quando una persona come me ti sbatte in faccia la verità, te sta zitta”. E ancora: “Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio, tu sei una grande furba e falsa. Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità. Sei una falsa, falsona, io sono vera amore. Tu sei una finta dentro”, le parole di Shaila che ha parlato ininterrottamente per 10 minuti. La reazione di Helena è stata acclamata sui social. (Continua dopo le foto)

10 minuti di cattiveria e rabbia.

10 minuti dove Shaila ha fatto una grandissima figuraccia.

10 minuti dove Helena è stata una signora.



Più persone come Helena e meno come Shaila.#grandefratellopic.twitter.com/B2cQvcnQTi — sisonokevin (@si_sonokevin) November 29, 2024

Shaila: “helena se hai da dirmi qualcosa guardami negli occhi”

Helena: “un grande VAFFANCULO”



HELENA SEI TUTTI NOI

#GrandeFratello pic.twitter.com/AxpDVeWSIE — Skell (@Polverevera) November 29, 2024

Lorenzo esplode dopo la lite tra Shaila ed Helena

I gieffini in tugurio hanno sentito tutto. Lorenzo Spolverato si è attaccato al muro per ascoltare quello che stava accadendo e poco dopo ha dato una manata alla porta ed ha scaraventato uno sgabello in aria. Un gesto aggressivo che al pubblico proprio non è piaciuto. Inoltre, ricordiamo che il Grande Fratello nei giorni scorsi è stato chiaro con i concorrenti, avvisandoli che non possono comunicare tra casa e tugurio e che è vietato anche origliare. Lorenzo lo ha fatto comunque e poi ha fatto anche di peggio.

