La puntata del 13 Gennaio 2025 del Grande Fratello ha lasciato tutti quanti senza parole con l'uscita inaspettata di Helena a causa del televoto. Come sempre nel corso della diretta ci sono state nuove nomination e i gieffini che sono finiti in sfida sono: Maxime Mbanda, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Quest'ultimo è stato votato anche da Stefania Orlando, con la quale poi ha avuto un faccia a faccia molto intenso.

“Grande Fratello”, Stefania Orlando contro Lorenzo: il faccia a faccia

Stefania Orlano ha nominato Lorenzo Spolverato nel corso dell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello. La Orlando ha motivato la sua scelta ammettendo che alcuni atteggiamenti del giovane la infastidiscono. Questa nomination ha spinto i due ad avare un faccia a faccia, nel quale la showgirl è rimasta ferma sulle sue idee: “Per me urli troppo, quando entri in una conversazione sovrasti. Anche l’altra sera, quando stavamo parlando: tu arrivi, cominci a parlare e ti prendi un po’ la scena alzando il tono di voce, e lo fai spesso. Poi vabbè, ci sono tante cose, anche il fatto che non sei venuto a mangiare a tavola: io penso che in una situazione come la nostra, che stiamo vivendo, dove ci sono state delle cose molto gravi, dove non c’è spirito di gruppo, perché in questa Casa manca lo spirito di gruppo. Non so se prima c’era, io sono arrivata e ho visto solo una casa dove vige l’anarchia più totale: non ci sono regole di nessun tipo, non c’è rispetto”. Parole che hanno lasciato Lorenzo a bocca aperta e che le hanno fatto guadagnare il consenso del pubblico.

