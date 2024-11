Grande Fratello, spunta un nome caldissimo: “Entra con la figlia 18enne”

Il Grande Fratello si prepara ad accogliere un paio di volti nuovi nella Casa. Con il programma che sta vivendo una fase di calo di ascolti, gli autori hanno deciso di inserire qualche nuovo concorrente per cercare di dare una scossa all’edizione in corso. Dopo aver detto addio a La Talpa, rivedremo Alfonso Signorini alla sua collocazione del lunedì. E proprio il prossimo 2 dicembre sono previste grandi novità per il cast del reality.

Entrano nuovi concorrenti

Stando ad alcune indiscrezioni, sono attesi nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello. A quanto riportano Davide Maggio e TvBlog, quattro nuovi inquilini varcheranno la porta rossa di Cinecittà, pare nel tentativo di creare nuove dinamiche nel reality e risollevare gli ascolti, sempre più in calo nelle ultime settimane. Tra i nomi riportati dalle indiscrezioni che circolano sul web, svetta quello di Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021.

