“Grande Fratello”, Signorini sbotta in diretta: “Che p***, chiudiamo”

Durante la puntata del Grande Fratello in onda ieri, lunedì 3 febbraio 2025, su Canale 5, Alfonso Signorini ha sbottato esasperato di fronte ai concorrenti. Il conduttore infatti, non è riuscito ad ottenere ciò che voleva: aggiungere un po' di pepe ad una situazione che pareva essere in bilico. Cos'è successo?

Le accuse di Stefania e Iago a Jessica

Durante la scorsa puntata, Stefania si era lamentata di Jessica e le due si erano nominate a vicenda. Anche Iago è stato molto pungente, sostenendo che Jessica arrivi da un mondo piccolo e che non abbia neanche mai aperto un libro. Quindi c'è stato un confronto a tra a inizio puntata. Jessica Morlacchi si è trovata ad essere accusata da Stefania di essere ambigua e da Iago, in sostanza, di avere poca cultura o interessi. Cosa ha risposto la concorrente?

Il confronto tra Jessica, Stefania e Iago

“Il litigio c’è quando è sano. Se non c’è un motivo, non sono scontrosa. Libri? Ne avrò letti due, per cui non ci è andata molto lontano ma non credo che l’intelligenza arrivi dalla lettura di un libro”, ha ammesso Jessica. “Sì, ma facilita”, la replica di Alfonso Signorini. “So che con te si parla di cose molto forti, come rivoluzioni, storia ma io cerco qualcosa di leggero”, ha detto Jessica a Iago. “Questo è un cane che si morde la coda. Tu giustamente dici che è una roba pesante però, se tu avessi letto qualche libro in più, avresti gli strumenti per capire che il racconto di una guerra la dice lunga sulle dinamiche umane”, le parole del conduttore. “Sì, però qui dentro c’è molto stress e sono più contenta di farmi una risata”, ha spiegato lei.

