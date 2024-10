“Grande Fratello”, polemica su Shaila Gatta: asfaltata dagli ex fidanzati

Shaila Gatta è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più discusse dell’edizione corrente del “Grande Fratello“. Nella casa più spiata d’Italia prima si è avvicinata a Lorenzo Spolverato, poi si è baciata con Javier Martinez ed infine è volata in Spagna con Lorenzo, dove è sbocciata definitivamente la passione. La concorrente è finita così al centro della bufera e sono intervenuti anche i suoi ex fidanzati. (Continua…)

Chi è Shaila Gatta

Shaila Gatta è una delle concorrenti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. Nata ad Aversa, in provincia di Caserta, nel 1996, deve il suo nome a Shaila Risolo, una delle ragazze protagoniste del popolare varietà “Non è la Rai”. Fin da piccola ha coltivato la passione per la danza. All’età di sedici anni ha lasciato gli studi per trasferirsi a Roma, dove ha approfondito lo studio dei vari stili di ballo. Il successo arriva nel 2015, quando partecipa alla quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. In seguito ha fatto il suo ingresso in vari corpi di ballo televisivi, prendendo parte come prima ballerina al Festival di Sanremo 2017 e a programmi come “Ciao Darwin”, “Tale e quale show” e molti altri ancora. Il 25 settembre 2017 è diventata la velina mora di “Striscia la Notizia”. Dal 2019 al 2022 ha anche condotto “Paperissima Sprint”, insieme a Mikaela Neaze Silva, Vittorio Brumotti e al Gabibbo. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

Nel suo passato sentimentale ci sono diversi uomini. Dal 2019 al 2022 è stata fidanzata con il calciatore Leonardo Blanchard. Non è stato però l’unico calciatore con il quale pare abbia avuto un flirt. Shaila, infatti, sarebbe stata legata sentimentalmente anche al difensore Salvatore Monaco. In passato, inoltre, avrebbe avuto anche un flirt con Alessandro Rizzo e con Alessandro Zarino. Proprio questi due si sarebbero espressi in merito al suo percorso nella casa del “Grande Fratello”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)