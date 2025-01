Nella scorsa puntata del “Grande Fratello” è stata eliminata Helena Prestes. La modella ha pagato le conseguenze per le liti avvenute nella settimana precedente con Jessica e Ilaria e per le quali era stata mandata direttamente al televoto. Nella casa, però, Shaila Gatta continua a parlare di lei. Sui social monta la polemica con i fan di Helena che chiedono all’ex velina di lasciarla in pace. (Continua…)

Helena Prestes è stata eliminata dal “Grande Fratello”. La modella era stata mandata al televoto come “punizione” per le liti avvenute nella casa con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Insieme a lei in nomination c’erano Shaila, Ilaria, Tommaso e Luca. Helena se l’è giocata fino alla fine con Shaila, ma alla fine ha prevalso l’ex velina di “Striscia la Notizia”. La modella ha dunque abbandonato in lacrime la casa. Shaila, nel frattempo, continua a parlare di lei e sui social monta la polemica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)