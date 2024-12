“Grande Fratello”, il segreto su Luca e un’altra persona: “Se esce questa cosa..”

La puntata di ieri, lunedì 16 dicembre 2024, del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. I due sono stati molto affiatati nelle ultime settimane, finché lui ha iniziato a mostrare attenzioni anche nei confronti di Helena Prestes. Tutto questo ha scatenato in Jessica una sorta di gelosia che ha portato ad una rottura tra lei e Luca. I fan più attenti però hanno notato che la cantante ha fatto delle allusioni a proposito di un qualcosa che sarebbe successo tra Luca e un’altra persona, qualcosa di segreto che le telecamere del Grande Fratello non avrebbero ripreso. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, il confronto tra Luca e Jessica

Signorini ha voluto parlare con Jessica, Helena e Luca dopo quanto accaduto durante la settimana. “Lui si è messo nel letto di Helena, è andato in protezione nei suoi confronti, tutte cose che faceva con me. Qui non comanda nessuno. Non si dice a una donna trovati un altro letto”, ha detto la cantante in un confessionale. Jessica e Luca dormono insieme nello stesso letto, ma tutto si è complicato quando Calvani ha scelto di avvicinarsi a Helena. Poi lo sfogo di Luca dopo una discussione: “Non si dice a un uomo gay ‘la donna sono io’. Hai preso un palo, rivendico il diritto ad avere le mie idee, ho 50 anni”, ha spiegato il concorrente, che fuori ha il compagno Alessandro ad aspettarlo. (Continua dopo le foto)

Jessica e Luca sono stati molto vicini ma sembrano avere due percezioni diverse di questa vicinanza e ora anche la Casa prende le sue posizioni… #GrandeFratello pic.twitter.com/ZmOZaW8YMd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

Le confessione di Luca su Jessica

Secondo Jessica, Luca ha avuto dei comportamenti piuttosto fraintendibili con lei. “Ho avuto un innamoramento per Jessica, mi piace stare con lei ma non c’è stato niente tra noi. Ho dato solo cose belle al nostro rapporto”, ha spiegato lui, pur precisando che non la bacerebbe mai per rispetto del suo fidanzato. Poi è intervenuto Signorini affermando di non credere alla versione di Jessica. “Preferisco l’eleganza del silenzio”, ha ammesso Morlacchi, lasciando intendere che ci sia dell’altro. Anche da alcuni commenti fatti dopo quel confronto, Jessica ha fatto capire che ci sarebbe dell’altro, che è meglio non tirare fuori. Di cosa si tratta?

