“Grande Fratello”, scoppia la lite nella notte: ormai è rottura totale nella casa – In piena notte è scoppiata una litigata tra le donne del Grande Fratello, che si sono divise in due gruppi: da una parte Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altra le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. Il motivo dello scontro? Un’occhiata di troppo e un presunto contatto fisico. (continua a leggere dopo le foto)

Gli animi si scaldano all’interno della Casa più spiata di Italia: le donne, come dicevamo in apertura, si sono letteralmente spaccate in due: da un lato Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altra le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. All’origine della brutta lite avvenuta poche ore fa al “Grande Fratello” uno sfogo di Mariavittoria, che ha detto che il gruppo rivale la guarda male e sparla di lei. Non solo: la Minghetti ha riferito alle amiche che Yulia le avrebbe tirato una spallata. (continua a leggere dopo le foto)

Dopo aver sentito le lamentele di Mariavittoria, le Non è la Rai e Yulia hanno voluto un confronto in piscina. La Bruschi è partita all’attacco: “Una spallata? Ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai tirato una spallata non te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli“. La Minghetti ha spiegato come mai non si è lamentata subito: “Mi hai travolta è impossibile che non te ne fossi accorta. A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male“.

