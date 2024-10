“Grande fratello”, scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen: “È accaduto qui nella casa”

“Grande fratello”, scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen Russo. Durante la puntata di ieri sera del reality show, c’era grande attesa per gli sviluppi della coppia dopo questi giorni passati insieme nella Casa. Interrogati dal conduttore Alfonso Signorini, i due avrebbero fatto una dichiarazione lasciando intendere che la casa non ha affatto spento la passione reciproca, anzi. Vediamo cosa si è scoperto e quale è stata la reazione esilarante del padrone di casa. Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande Fratello”, cosa è successo ieri

Uno dei focus principali della puntata del “Grande Fratello” andata in onda ieri sera era la situazione tra l’attore Enzo Paolo e Carmen Russo. Dopo aver trascorso una settimana nella casa, infatti, è arrivato il momento per la ballerina di salutare i concorrenti e il marito che invece ha deciso di restare. Tuttavia, gli ultimi giorni insieme sono stati davvero intensi tanto che i telespettatori si sono mostrati curiosissimi sulle dinamiche di coppia tra Enzo e Carmen, insieme da oltre 40 anni. Per soddisfare questo interesse del pubblico, il conduttore Alfonso Signorini ha organizzato un’intervista doppia con tante domande volte ad indagare proprio sul rapporto. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’intervista doppia a Carmen Russo e Enzo Paolo

“Stasera vogliamo fare delle domande per testare la solidità della coppia. – ha annunciato durante la puntata di ieri Alfonso Signorini – Ma sottolineo che l’uno non saprà delle risposte dell’altro. Poi metteremo a confronto le vostre risposte e vedremo un po’ che cosa accadrà“. I due ballerini, durante l’intervista, hanno fatto una rivelazione sorprendente e inattesa che ha lasciato però intendere che dopo 42 anni la passione sia più viva che mai. Sapendo di doversi separare dopo poche ore infatti, Enzo e Carmen si sarebbero salutati dimostrandosi tutto il proprio amore e affiatamento. Il tutto sarebbe accaduto sotto le ignare telecamere del “Grande Fratello”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva