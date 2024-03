“Grande Fratello”, scatta il bacio tra Alessio e Anita: la reazione dei coinquilini

Il rapporto tra Anita e Alessio si fa sempre più forte. Nel corso della puntata di ieri, se Anita non fosse uscita dalla casa, Alfonso ha promesso a lei ed Alessio una cena privata in suite. Così è stato e non solo, i due ragazzi hanno passato la notte insieme, lontani dal resto della casa e questa mattina il risveglio è stato particolarmente dolce. I ragazzi si sono poi ricongiunti con il resto dei coinquilini e mentre la gieffina si trovava nella zona beauty, Alessio le si è avvicinato dandole un bacio a stampo.

Scatta il bacio tra Alessio e Anita

Da quando Alessio è entrato al Grande Fratello gli equilibri della casa sono decisamente cambiati. Il ragazzo si è subito integrato con tutti anche se non sono mancate le discussioni. Con il suo atteggiamento da “piacione” ha messo in crisi il rapporto già fragile tra Mirko e Perla, poi sembrava volesse erigere un nuovo triangolo tra con Sergio e Greta, ma alla fine chi ha colpito è Anita. La ragazza ha sempre dichiarato di avere la mente occupata da Edoardo, ragazzo con cui è stata fidanzata per dieci anni ma con il quale ha sempre avuto un rapporto altalenante. Nel giorno di San Valentino Edo le ha fatto una sorpresa e i due si erano ripromessi di riprendere la loro relazione una volta che Anita avesse concluso il suo rapporto all’interno della casa del GF.

Tuttavia nel giro di pochi giorni tutto è cambiato. Alessio ha destabilizzato Anita tanto da farle mettere in dubbio ciò che prova per Edoardo. Tra i due gieffini è scattato un feeling reciproco e dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi, ieri sera i due ragazzi hanno avuto modo di trascorrere un pò di tempo da soli in suite con cena a lume di candela. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)