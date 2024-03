“GF”, Perla sgancia la bomba sulle notti con Mirko: “Cosa abbiamo fatto”

La soap opera del Grande Fratello che vede come protagonisti Mirko e Perla, continua ad interessare più del reality stesso. Anche ieri i due ragazzi hanno avuto modo di parlare e il ragazzo ha ammesso di essere deluso dal comportamento di Perla e che dai giorni passati in tugurio si sente più lontano da lei. Al contrario Perla continua a dire di sentirsi molto vicina a Mirko e di non vedere l’ora di uscire perchè ha bisogno di stargli vicino. E a proposito giorni passati in tugurio, la gieffina ha confessato cosa succedeva di notte tra loro due.

Perla sgancia la bomba sulle notti con Mirko

Circa un mese fa Mirko è rientrato in casa per qualche giorno, per avere più tempo con Perla e cercare le risposte che in 10 minuti di confronto in puntata non si riescono ad avere. I ragazzi dormivano soli in tugurio e hanno avuto modo di confrontarsi senza limite di tempo. Una volta uscito dalla casa l’ex gieffino è stato criticato e accusato di essere stato poco ‘fisico’ con la sua (quasi) fidanzata. Stanco dei commenti sul suo approccio con la compagna, il ragazzo non si è trattenuto ed ha confessato: “Non è che devo rendere conto a nessuno per come ci comportiamo. Certe cose le faremo fuori da qui. Nel momento che ci siamo incontrati contava l’emozione. I quelle situazioni l’importante è quante farfalle hai nello stomaco e non quanta lingua metti. Poi noi il limone ce lo siamo già dati di notte sotto le coperte“. Nei giorni scorsi anche la ragazza si è lasciata andare a confessioni piccanti su quelle notti sotto le coperte. (scopri tutti i dettagli nella pagina successiva)