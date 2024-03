“Grande Fratello”, la notizia a sorpresa su Anita: cosa sta per succedere

Gossip. “Grande Fratello”, Anita Olivieri è al centro dei riflettori da qualche puntata in seguito alla sua nuova storia d’amore con Alessio Falsone. La giovane concorrente sta per ricevere una sorpresa all’interno della casa, e i fan più accaniti hanno iniziato a fare delle previsioni su come reagirà la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme di cosa si tratta. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Rosy Chin è la seconda finalista

“Grande Fratello”, durante la puntata di lunedì 11 marzo 2024 è stato svelato il nome del secondo concorrente che volerà dritto in finale. Si tratta proprio di Rosy Chin, che è stata scelta dal pubblico come seconda finalista di questa nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. A contendersi il posto in finale c’erano Anita e Rosy. Dopo aver svelato il nome della vincitrice, il conduttore del “Grande Fratello” ha chiesto agli inquilini della casa di farle una sorpresa e di gettarla in piscina per festeggiare. Rosy è la seconda donna ad essersi aggiudicata un posto in finale insieme a Beatrice Luzzi. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi conquista la finale

La prima finalista di questa edizione del “Grande Fratello” è stata Beatrice Luzzi. L’attrice ha ricevuto più del 60% delle preferenze del pubblico aggiudicandosi un vero record. Nessuno prima d’ora era riuscito a raggiungere dei numeri così alti. Durante la puntata di lunedì 11 marzo 2024, anche Rosy Chin è stata scelta dai telespettatori come seconda finalista del reality di Canale Cinque. Durante la prossima diretta, che andrà in onda giovedì 14 marzo 2025, uno dei concorrenti finiti al televoto andrà direttamente in nomination per la puntata successiva del 18 marzo 2024. (Continua a leggere dopo le foto)

