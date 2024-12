“Grande Fratello”, Mariavittoria capisce tutto e smaschera gli autori: l’amara verità

C’è stata una vera e propria rivoluzione nella puntata di lunedì 2 dicembre 2024 del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha dato uno scossone potente agli inquilini della casa che hanno visto l’ingresso di ben 6 nuovi concorrenti tutti nella stessa serata. I gieffini, dopo la puntata di lunedì, hanno iniziato a farsi alcune domande sul perché di questi ingressi tutti in una volta. E Mariavittoria sembra aver capito come stanno veramente le cose. (Continua dopo le foto)

I nuovi ingressi nella casa del “Grande Fratello”

Tra i 5 nuovi concorrenti del Grande Fratello, c’è anche l’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma. Alfonso D’Apice e Federica Petagna che conoscevano già la nuova concorrente. Zeudi, infatti, ha avuto una breve frequentazione con Alfonso, poco dopo la fine di Temptation Island e Federica non sembra averla presa molto bene. Nella casa sono entrate anche Maria Monsè e Perla Maria, madre e figlia partecipano come unico concorrente. Nella casa è entrato anche Emanuele Fiori, fisioterapista con la passione per lo sport e i balli latino americani, e Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti. Con la sua simpatia e il suo spirito d’iniziativa aspetta solo di poter intrattenere e divertire il pubblico. Da lunedì, è nella casa anche la campionessa di scacchi Chiara Cainelli. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Mariavittoria smaschera gli autori dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti

Durante la puntata di lunedì 2 dicembre 2024, sono entrati 5 nuovi concorrenti e gli inquilini della casa hanno iniziato a formulare delle ipotesi per spiegarsi questa rivoluzione. Jessica Morlacchi ha affermato che secondo lei il programma punterebbe sui nuovi ingressi per variare i temi della puntata, nella quale spesso si vedono sempre le solite clip. Ma è stata Mariavittoria a centrare il punto. “Secondo me non sta andando come si aspettavano”, ha detto la gieffina, che ha capito che per il Grande Fratello tira una brutta aria. Cos’è successo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva