“Grande Fratello”, Maica abbandona la casa: i presunti motivi

Nemmeno il tempo di salutare, che Maica ha già lasciato la casa del Grande Fratello. L'esperienza della gieffina spagnola all'interno del reality italiano non è durata che il tempo di fare le pulizie e andarsene. Il breve percorso di Maica Benedicto al Grande Fratello si è concluso: la ragazza ha infatti lasciato la casa più spiata d'Italia intorno alle 2 della notte tra il 23 e il 24 ottobre 2024. Per quale motivo? Tra gli inquilini sono spuntate delle ipotesi assurde. Cos'è successo veramente?

Maica Benedicto amatissima dagli italiani

L’esperienza di Maica Benedicto al Grande Fratello è stata breve ma intensa. In appena due giorni, la ragazza è riuscita già a conquistare il pubblico italiano. Gli spettatori ne hanno riconosciuto la dolcezza, la simpatia e la volontà di dare una mano ai gieffini rendendosi utile. Maica, appena entrata nella casa, si è armata di pazienza e ha riordinato tutta la casa. Nelle sue poche ore di soggiorno in Italia, infatti, la ragazza aveva mostrato insofferenza verso le condizioni igieniche della Casa, talvolta un po’ troppo trascurate dagli inquilini. Quindi si è rimboccata le maniche. Da quando ha attraversato la porta rossa, in tanti hanno chiesto che restasse nella nostra edizione, lasciando in Spagna Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Purtroppo però, l’esperienza di Maica si è già conclusa. (Continua dopo le foto)

Maica lascia il “Grande Fratello”: cos’è successo

Era già stato detto che Maica sarebbe rimasta solo qualche giorno prima di tornare al Gran Hermano, ma nessuno si aspettava una fuga così rapida. Oggi, sui profili social del Grande Fratello è apparso il comunicato ufficiale. “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”, si legge. La concorrente è riuscita a conquistare gli spettatori che hanno accolto con dispiacere la notizia che la sua esperienza in Italia sia già finita. Maica quindi è tornata in patria, ma perché è stata così poco?

