“Grande fratello”, esplosione di rabbia: Luca si scaglia contro Maria Vittoria. Ieri sera, 9 gennaio 2025, la Casa del “GF” è stata il palcoscenico di un intenso confronto tra Luca Calvani e Maria Vittoria Minghetti, nato a seguito dell’abbandono volontario di Jessica Morlacchi. Non trovandosi d’accordo su alcune questioni, la discussione ha preso toni accesi terminando con uno scatto di rabbia del gieffino. La scena, ripresa dalle telecamere del reality e poi diffusa sui social, ha alimentato diverse polemiche.(Continua a leggere dopo la foto…)

Jessica lascia il “Grande fratello” e scoppia il caos

La discussione è esplosa quando Luca Calvani ha accusato Maria Vittoria di essere stata eccessivamente influenzata da Jessica Morlacchi nelle scelte e nei giudizi espressi all’interno della Casa. L’attore ha messo in dubbio l’autonomia di pensiero della coinquilina, chiedendole se avesse mai riflettuto sulla possibilità di formarsi opinioni proprie, senza lasciarsi condizionare dalla cantante. Queste insinuazioni tuttavia non sono state gradite alla gieffina e hanno contribuito ad alimentare la tensione già palpabile tra i due concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Luca Calvani e Maria Vittoria si scontrano

Maria Vittoria ha respinto le accuse mosse da Luca, sottolineando di aver sempre espresso le proprie opinioni in modo indipendente e senza subire condizionamenti. Durante il confronto, la gieffina ha chiarito che la sua scarsa interazione con Helena Prestes non era in alcun modo legata all’influenza di Jessica Morlacchi.

Mavi ha spiegato che il suo atteggiamento nei confronti della modella derivava dalla sensazione che Helena non fosse realmente disposta ad aprirsi al dialogo e ad affrontare un confronto diretto. Ma i punti di attrito non sono finiti qui perché ad un certo punto la gieffina ha voluto scoprire gli altarini mettendo Luca di fronte alle proprie responsabilità.

“Gli errori sono stati fatti al 50% da tutte e due. – ha affermato Maria Vittoria – Tu sei sempre stato dalla parte di Helena e non puoi negarlo. Jessica era infastidita da questo e non si sentiva capita. Io ho visto questo, un iper protezione verso Helena e un po’ di accanimento su Jessica, gli andavate contro. Non vi riesco a mandare giù te e Amanda, che non riuscite ad ammettere di essere sempre stati dalla parte di Helena”. Poco dopo, la situazione ha preso una piega del tutto inaspettata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva