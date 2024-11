Da qualche giorno, i telespettatori più attenti del Grande Fratello hanno notato che spesso nella casa, più o meno velatamente, si torna a parlare di Lorenzo ed Helena, a proposito di un segreto che i due condividerebbero. Nelle scorse ore, Javier Martinez ha avuto un faccia a faccia con Lorenzo e ha fatto riferimento ad un segreto che non ha fatto diventare di dominio pubblico. Un’ulteriore conferma del fatto che Lorenzo si trova al centro di un segreto che sembra coinvolgere lui ed Helena Prestes. Ma di cosa si tratta? Cos’ha detto Javier a Lorenzo? (Continua dopo le foto)

Il confronto tra Javier e Lorenzo

Durante un confronto in tigurio, Javier Martinez ha fatto sapere a Lorenzo di essere al corrente del suo segreto, perché Helena glielo ha confidato. “Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il segreto. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui”, ha detto Javier. “Se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Sappi che se io sotto la corazza da buono sono così meschino. Se sai di cosa parli allora dillo. Non è vero? Neghi? Io non lo dico perché non c’entra con me“, ha aggiunto il pallavolista. (Continua dopo le foto)

La reazione di Lorenzo Spolverato

Le parole di Javier hanno innervosito Lorenzo. “Ma non ho detto che sei cattivo. Tu conosci solo bianco o nero? So bene di cosa parli. So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so, sono più sensitivo ed empatico di quello che tu pensi”, le parole dell’inquilino, che poi ha parlato di questo misterioso segreto. “Questa verità tra me e lei, so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo“, ha spiegato Lorenzo rivolgendosi a Javier. Ma qual è questo segreto?

