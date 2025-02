“Grande Fratello”, Lorenzo primo finalista: la reazione di Helena spiazza tutti

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello c’è stato un televoto flash nel quale il pubblico ha votato il primo finalista. Lorenzo Spolverato ha preso più voti di tutti e quindi ha vinto il biglietto per la finale. Questa vittoria ha creato discussioni e ha allontanato ancora di più i due schieramenti all’interno della casa. Tra coloro che non hanno digerito che Lorenzo è il primo finalista, c’è anche Helena Prestes: cosa ha detto sul concorrente? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Helena dice la sua su Lorenzo primo finalista

Negli ultimi giorni, Helena ha avuto modo di sfogare la sua frustrazione dopo aver scoperto che Lorenzo è il primo finalista. La concorrente si è sfogata con gli inquilini, spiegando che, a parer suo, non è giusto che Lorenzo abbia conquistato la finale per il modo in cui si è comportato nella casa. “Ha sempre fatto strategia della cattiveria, del finto innamorato, un giorno la maschera cadrà. A me rode che è andato in finale perché non vedono da fuori quanto è stato cattivo, lui ride della sua malvagità. Lui è stato insopportabile, fastidioso e bugiardo. Pensa solo alla vittoria”, le parole della concorrente. Anche durante la puntata, Helena ha dato vita ad un vero e proprio sfogo. (Continua dopo le foto)

Le parole di Helena su Lorenzo

Durante la puntata di ieri, giovedì 13 febbraio 2025, la modella ha iniziato subito lo scontro con Lorenzo. “Che esempio hai dato tu in questi mesi? Hai conquistato la finale male. Io do la mia opinione come Stefania. Shaila è diventata devota a Lorenzo perché lui ha manipolato tutti. Il bacio al guru della moda? Secondo me l’ha dato perché lui è un bugiardo. Ha giocato un sacco con noi”, ha detto Helena a raffica. Lorenzo non è riuscito in alcun modo a replicare, sovrastato dalle parole di Helena. “Sei cattiva Helena, non ascolti nessuno”, ha detto. Poi l’affondo da parte di Beatrice Luzzi ad Helena.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva