“Grande fratello”, la madre di Shaila entra nella casa e la gela davanti a tutti. La mamma della gieffina l’ha raggiunta nella Casa per pochi minuti. Inaspettatamente, però, l’incontro è stato di una intensità quasi opprimente; la donna ha cercato di sfruttare il momento per dare uno scossone alla figlia che dal suo punto di vista avrebbe “perso sé stessa” all’interno del reality. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, sorpresa per Shaila

Durante la puntata del “Gran fratello” andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre, ci sono stati risvolti importanti per la reginetta del reality show, Shaila Gatta. Poco dopo la mezzanotte la gieffina è infatti stata convocata da Alfonso Signorini in salone. La ragazza si è trova lì da sola, ed è stata freezata. La ragazza è rimasta qualche secondo in attesa senza sapere cosa aspettarsi. A un certo punto, però, sua mamma è entrata nel salone e l’ha raggiunta dando vita ad un momento estremamente emozionante. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’incontro tra Shaila e la mamma

Tuttavia, il volto della mamma di Shaila lascia intuire che qualcosa la tormenta e che il messaggio che si accinge a dare alla figlia sarà doloroso, ma necessario. “Buonasera, ti volevo dire una cosa: siamo tutti con te e ti guardiano h24. Ti sosteniamo sempre. Ma sono qui per dirti una cosa molto più importante, purtroppo in questo periodo non sei la Shaila che era entrata qui: libera, piena di vita. Anche la stessa Cesara te l’ha detto due, tre volte. Sei andata in Spagna e sei tornata un’altra persona”.

