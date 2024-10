“Grande Fratello”, Javier svela quello che ha fatto con Shaila sotto le coperte

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello“, Shaila Gatta, dopo una settimana trascorsa sotto le coperte con Javier Martinez, ha ridimensionato il loro rapporto, lasciando il ragazzo senza parole. Il pallavolista nella notte ha svelato tutto quello che è successo con l’ex velina sotto le coperte. (Continua…)

“Grande Fratello”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“. È stata una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Il fidanzato di Yulia è entrato nella casa ed ha chiesto alla sua compagna di togliere l’anello, segno della loro unione. Nella casa, infatti, Yulia si è avvicinata molto a Giglio. L’italo-cubana ha confermato in diretta che l’interesse nei confronti del fidanzato è cambiato. Nella casa è entrata una concorrente del “Gran Hermano”, versione spagnola del reality show. Shaila e Lorenzo sono stati eletti come preferiti del pubblico e sono pronti a volare in Spagna. (Continua…)

Shaila e Lorenzo al “Gran Hermano”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono i preferiti del pubblico ed hanno ottenuto la possibilità di andare per alcune settimane in Spagna ed entrare nella casa del “Gran Hermano”. Prima di volare a Madrid, l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha ridimensionato il suo rapporto con Javier, dopo una settimana trascorsa tra le coperte. Il pallavolista però non ci sta e nella notte ha svelato tutto quello che è successo con Shaila tra le coperte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)