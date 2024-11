“Grande Fratello”, interviene lo psicologo su Lorenzo

I comportamenti di Lorenzo Spolverato nella casa del “Grande Fratello” sono spesso sopra le righe. Fanpage.it ha contattato un noto psicologo e psicoterapeuta per capire perchè il modello si comporta così nella casa più spiata d’Italia. (Continua…)

Chi è Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. Di professione fa il modello ed è nato e cresciuto in un quartiere difficile di Milano. Prima di fare il modello, Lorenzo ha cambiato diversi lavori, come ha raccontato nella clip di presentazione al “Grande Fratello”: dal cameriere al sommelier, fino al bodyguard e all’animatore nei villaggi turistici. Il suo sogno però sarebbe quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e in particolare di diventare attore. (Continua…)

L’infanzia difficile

Nella clip di presentazione al “Grande Fratello”, Lorenzo Spolverato ha parlato della sua infanzia difficile, raccontando: “Sono nato nelle case popolari di Milano. Sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile. Mio padre e mia madre hanno fatto tantissimi lavori. Una cosa di cui gli sono grato è che mi hanno insegnato ad amare e essere amato“. Spesso nella casa più spiata d’Italia ha degli atteggiamenti che appaiono sopra le righe e per questo Fanpage.it ha pensato di contattare un noto psicologo per capire la natura di questi comportamenti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)