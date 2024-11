“Grande Fratello”, l’intervento degli autori che “potrebbe stravolgere tutto”

Nei prossimi giorni, gli autori del “Grande Fratello” potrebbero decidere di intervenire per stravolgere un po’ il gioco. L’indiscrezione è stata lanciata sui social e se fosse confermata sarebbe veramente clamorosa. I concorrenti potrebbero essere spiazzati dalla mossa degli autori. (Continua…)

Tutto sulla diciottesima edizione del “Grande Fratello”

La diciottesima edizione del reality show “Grande Fratello” va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 16 settembre 2024 ed è condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici, e Beatrice Luzzi, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social. Come nella precedente edizione, il gruppo dei concorrenti è misto e prevede sia persone sconosciute che personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Questo il cast completo: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi, Yulia Naomi Bruschi, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Eleonora Cecere, Michael Castorino, Clarissa Burt, Ilaria Clemente. (Continua…)

Gli autori pronti ad intevenire

Si vocifera che gli autori del “Grande Fratello” siano pronti ad intervenire per stravolgere le carte in tavola di questa diciottesima edizione del reality show di Canale 5. Due concorrenti, infatti, custodirebbero un segreto e gli autori starebbero aspettando solo il momento propizio per far uscire fuori questo segreto. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe veramente clamoroso. I concorrenti resterebbero a bocca aperta, perchè nessuno se lo aspetta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)